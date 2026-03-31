株式会社Bonheur（本社：神奈川県横浜市中区、代表：ナカヤタエ）は、2026年4月1日施行の民法改正により導入される「共同親権」に対応し、「共同親権を選択した親向けの養育計画書作成サポートサービス」の提供を開始しました。

今回の民法改正により、離婚後に父母双方が親権者となる「共同親権」が制度として選択可能となります。これにより、子どもの教育、医療、生活方針など重要事項について、両親が協力して意思決定を行うことが法的に位置づけられました。共同親権を選択した場合、具体的かつ実行可能な養育計画を整備することが、これまで以上に重要になります。

本サービスは、共同養育コーチングおよび親共育講座で培った実践知を活かし、子どもの最善の利益を中心に据えた養育計画書の作成を専門的にサポートするものです。単なる書類作成支援ではなく、長期的ビジョンから逆算した設計を行い、対立を深めることなく協力体制を築くためのプロセスを提供します。

■ サービスの特徴

2026年4月1日施行の民法改正（共同親権制度）に対応共同親権を選択した親を対象とした専門サポート子どもの最善の利益を中心とした養育方針の明確化長期的視点から短期目標へ落とし込む設計支援対立回避を前提とした進行設計

オンラインでの参加が可能で、ビデオオフ・アバター参加・音声のみ参加にも対応しています。顔を合わせることに心理的負担がある場合でも利用しやすい環境を整えています。対面形式でのサポートも選択可能です。

■ サポート内容

1. 養育計画の目的整理と基本ルール確認養育計画は「交渉の場」ではなく「子どものための協力指針」争いに発展する場合は即中断顔を合わせなくても共同養育は可能「干渉しない協力」という関係性の理解2. 共同親権を支える心理的基盤づくり安心・安全の確認（守れない場合は中断）対立と協調のメカニズム理解親の価値観・タイプ分析円滑なすり合わせの方法3. 長期的視点からの養育設計どのような親でありたいかの明確化子どもが望む親像の確認育成方針の背景理解過去ではなく未来に焦点を当てた共有

■ ファシリテーター

共同養育コーチ／親共育サロンCoそだて主催：山本麻記株式会社Bonheur／ボヌールシップ代表：ナカヤタエほか

2026年4月1日施行の民法改正により、離婚後の親の役割は大きく転換します。共同親権を選択するということは、法的権利だけでなく、継続的な協力責任を伴う選択でもあります。

株式会社Bonheurは、共同親権時代にふさわしい養育計画の構築を専門的に支援し、子どもを中心に据えた持続可能な親の協力体制づくりをサポートしてまいります。

株式会社Bonheur 会社概要会社名：株式会社Bonheur所在地：神奈川県横浜市中区代表者：ナカヤタエ事業内容：共同親権を選択した親向けの養育計画書作成サポートサービス

https://www.la-bonheur.co.jp/