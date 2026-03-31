東京・港区神谷町で短期集中歯科治療に特化した神谷町デンタルクリニック（東京都港区・院長：高島美祐）は、歯に明らかな異常がないにもかかわらず痛みや違和感を訴えるケースについて、生活環境の変化が影響している可能性があるとして注意を呼びかけています。特に4月の新生活の時期は、こうした症状の相談が増える傾向が見られます。

「異常なし」と言われた歯の違和感、そのままにしていませんか？

歯が痛くて歯科医院を受診したものの、「特に問題はありません」と言われた経験がある方は少なくありません。こうした症状の中には、歯そのものではなく、噛み合わせや筋肉の使い方が関係しているケースもあります。

本リリースは、歯に明確な異常が見つからないにもかかわらず痛みや違和感が生じる背景について、新生活による生活環境の変化という観点から整理し、見逃されやすい要因とその考え方について紹介するものです。

新年度を迎える4月は、入社・異動・転居など、生活環境が大きく変化する時期です。慣れない環境や人間関係により、無意識の緊張が続くことで、食いしばりや顎の筋肉の負担が高まるケースがあります。その結果、・歯に異常がないのに痛みを感じる・特定の歯だけ違和感があるといった症状につながることがあります。また、こうした生活環境の変化が重なる時期には、歯の違和感や痛みに関する相談が増える傾向も見られます。

当院でも、・検査では明確な異常が見つからない・しかし痛みや違和感が続いているといったご相談が一定数寄せられています。中には、他院で「特に異常はない」と説明を受けたものの、症状が気になり来院されるケースも見られます。こうした場合、歯そのものだけでなく、・噛み合わせ・力のかかり方・顎や筋肉の使い方まで含めて状態を確認することが重要と考えられます。

例えば、・朝起きた時に歯や顎が疲れている・仕事中に無意識に噛みしめている・片側だけ違和感があるといった症状がある場合、歯以外の要因が関係している可能性があります。

歯に違和感がある場合、虫歯や歯周病の有無だけでなく、噛み合わせや使い方まで含めて確認することが重要です。原因が複数にまたがる場合には、全体を踏まえた治療の考え方（設計）が必要になるケースもあります。

神谷町デンタルクリニックの取り組み

当院では、歯そのものの状態だけでなく、噛み合わせや力のかかり方、生活環境の変化なども含めて状態を捉える診療を行っています。特に、検査で明確な異常が見つからないにもかかわらず症状が続くケースにおいては、背景となる要因を含めて整理することが重要と考えています。