株式会社ALTWELL(本社：東京都江戸川区、代表取締役：矢島 崇光)はこのたび、株式会社マツノケアグループとの株式譲渡契約を締結しました。本件により、重度障がい者支援という専門性の高い領域への事業拡張を図るとともに、同社の持つ高い採用力と情報発信力を活かし、グループ全体の持続的な事業成長と社会価値の創出を目指します。





株式会社ALTWELLにグループイン





■成長企業の参画による事業拡張と持続的成長に向けた取り組み

株式会社マツノケアグループは、重度障がい者向けの24時間訪問介護事業を展開し、開業から短期間で売上5億円規模の成長企業です。関東全域でサービス提供体制を構築し、専門性の高い領域において着実に事業基盤を確立してきました。

今後さらなる需要拡大が見込まれる重度障がい者支援領域において、同社の参画は当社グループの事業領域の拡張と提供価値の高度化を実現する重要な一手となります。

また、有効求人倍率が高止まりする介護業界においても安定した採用を実現しており、若手人材を中心とした組織運営と柔軟な育成体制が成長を支える原動力となっています。加えて、メディアやSNSを活用した情報発信により、認知拡大と人材獲得を両立している点も特徴であり、今後の事業成長を牽引する重要な要素となっています。





当社はこれまで医療・介護・福祉の分野において事業を展開してまいりましたが、本件は新たに重度障がい者訪問介護という専門性の高い領域への参入となります。社会的必要性が高い同事業において、同社の成長力と発信力を活かし、利用者と支援者をつなぐ体制の強化を図ります。今後は、サービス提供体制の拡充と事業展開の加速に加え、グループ内連携の強化によりサービスの高度化と協業機会の創出を推進してまいります。

また、「人々が人生の終焉を迎える日まで、健康かつ幸せに暮らせる社会を実現する」という理念のもと、グループ全体の持続的な成長を実現しながら、社会価値の向上に貢献してまいります。





松野 竜一





■譲受企業の概要

会社名 ：株式会社マツノケアグループ

所在地 本社：東京都足立区千住東1-17-5

代表者 ：代表取締役 松野 竜一

事業内容 ：重度福祉介護 障がい者総合支援法に基づく事業

設立日 ：令和4年3月11日









■株式会社ALTWELL 会社概要

会社名 ： 株式会社ALTWELL

所在地 ： 東京都江戸川区東葛西6-2-3

電話 ： 03-6665-0101

代表者 ： 代表取締役 矢島 崇光

設立日 ： 平成14年11月1日

事業内容： 通所介護、訪問介護、訪問看護、訪問マッサージ、居宅介護支援、

精神科訪問看護、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅

URL ： https://altwellgroup.co.jp/