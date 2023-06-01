レック株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：青木光男)は、ゴキブリ退治でおなじみの「バルサンプロEX」のパッケージリニューアルを実施するとともに、俳優・松平健さんを起用した新TVCMを2026年4月1日(水)より放映開始いたします。さらに同日より、100万円相当の純金製ゴキブリ(50g)が当たる「金のバルサンキャンペーン」もスタート。商品リニューアルと豪華キャンペーンを掛け合わせ、ブランドの新たな展開を力強く発信してまいります。





キャンペーンURL： https://varsan-golden-campaign.jp/

(※2025年10月時点での金相場にて換算)





金のバルサンキャンペーン





本景品は一時所得としてお近くの管轄税務署へ確定申告が必要となります。









■バルサンプロEXのパッケージがリニューアル

バルサンプロEXは、レック株式会社が販売する、ゴキブリなどの害虫を駆除するためのくん煙タイプの殺虫剤シリーズです。しぶとい抵抗性ゴキブリ(※1)や大型ゴキブリ(クロゴキブリ)にも対応する処方が特長で、医薬品のくん煙剤ならではの設計により、部屋のすみずみまで薬剤が行き渡ります。本シリーズは「お悩みニーズで選べる3タイプ」を展開。徹底的に駆除したい方向けの煙タイプ(スミズミまで薬剤が行き渡る設計)、ニオイや刺激が気になる方向けの水タイプ(少ない煙で効き目がよく低刺激)、短時間で手軽に使いたい方向けの霧タイプ(火災警報器に反応しにくい設計で1時間後から入室可能)と、使用環境や目的に応じて選択できます。また、3つの有効成分を配合し、バルサン史上最強処方(※2)を実現。ダニなどに有効なフェノトリンに加え、抵抗性ゴキブリ(※1)や特に大型ゴキブリ(クロゴキブリ)に効果を発揮するメトキサジアゾンやd・d-T-シフェノトリンを配合している点も大きな特長です。内容量に応じて適用畳数(6～8畳用、6～10畳用、12～16畳用、12～20畳用)も複数展開されており、住環境に合わせて選べるラインアップとなっています。

※1ピレスロイド成分に対する

※2バルサンくん煙殺虫剤において









■新TVCM 概要

大河ドラマをはじめ数々の時代劇で活躍する俳優・松平健さんを起用した新TVCMを、2026年4月1日(水)より放映開始いたします。本TVCMは、バルサンプロEXのパッケージリニューアルを記念して実施する「純金ゴキブリプレゼントキャンペーン」と連動した内容です。





・金のバルサンキャンペーン純金篇15秒

本CMは、松平健さんが“純金製ゴキブリ”を目にするシーンから始まります。目の前に現れた金色に輝くゴキブリを見て「なんだコレは？」と驚く松平さん。するとナレーションで「金のゴキブリです」と明かされ、「面白いこと考えるな」と興味深そうに眺めます。さらに、「金のバルサンで当たります」という説明を聞き、「コレでコレが？」と驚く松平さん。純金製であることを知り「純金！」と感嘆の声を上げます。ラストは「100万円相当 純金ゴキちゃん 当たる」というキャンペーン訴求とともに、松平さんが力強く「金のバルサン」と締めくくり、キャンペーンのインパクトを印象的に伝えるCMとなっています。





・金のバルサンキャンペーン欲しい篇15秒

金色に輝くゴキブリを目にした松平健さんが「なんだコレは？」と驚くシーンから始まる本CM。ナレーションで「金のゴキちゃんです」と説明されると、「こんなの誰が考えた」と思わず感心した様子を見せます。続いて「金のバルサンで当たります」と紹介され、純金製であることを知ると「欲しい！」と率直なリアクションを見せる松平さん。最後は「100万円相当 純金ゴキちゃん当たる」というメッセージとともに、「金のバルサン」と商品名を印象的に伝え、豪華キャンペーンの魅力をストレートに訴求する内容となっています。





・金のバルサンキャンペーン30秒

金色に輝くゴキブリを前にした松平健さんのリアクションをより印象的に描いています。「なんだこの金色に輝く物体は？」と驚く松平さんに対し、「金のゴキブリです」とナレーションが説明。「面白いこと考えるな。こりゃまさに芸術品だな」と、純金製のゴキブリを感心しながら眺めます。さらに「金のバルサンで当たります」と紹介されると、「コレでコレが当たるのか…」と半信半疑の様子を見せながらも、「純金！」「欲しい！」と驚きと興味が高まる松平さん。ラストは「100万円相当 純金ゴキちゃん当たる」というキャンペーン訴求とともに、松平さんが「金のバルサン」と締めくくり、インパクトのある演出でキャンペーンの魅力を伝えます。









■新TVCMカット画像

・金のバルサンキャンペーン30秒





新TVCMカット画像1

新TVCMカット画像2

新TVCMカット画像3

新TVCMカット画像4

新TVCMカット画像5

新TVCMカット画像6





＜新TVCM概要＞

【タイトル】

・金のバルサンキャンペーン純金篇15秒

・金のバルサンキャンペーン欲しい篇15秒

・金のバルサンキャンペーン30秒





【出演】

松平健





【放映日】

2026年4月1日(水)より順次





【放映地域】

東阪名福 他









■TVCM撮影時のエピソード

・俳優・松平健さんが100万円相当・純金製ゴキブリを両手に感心！





TVCM撮影時のエピソード

スチール撮影





大河ドラマをはじめ数々の時代劇で活躍する俳優・松平健さん。撮影当日、“純金製ゴキブリ”が登場すると、その独特なビジュアルに思わず「なんだコレは？」と驚きの表情を見せる場面からスタートしました。手に取りながら眺め、まるで本物と対峙したかのような表情を見せる場面も。撮影の合間にはスタッフと気さくに会話を交わすなど、リラックスした様子も見られ、本番とのギャップを感じさせる柔らかな一面が垣間見えました。終始和やかな空気の中で撮影が行われました。









・松平健さんの迫真のある演技に、現場も思わず息を飲む一幕も





迫力のある演技を撮影していきます

なぬぅ





昨年デビュー50周年を迎えた松平健さん。撮影では、カメラの前に立った瞬間に現場の空気が一変し、思わず息を飲むほど引き込まれる場面も見られました。本番では距離感や表情、間の取り方を一つひとつ丁寧に確認しながら演じる姿が印象的で、スタッフからも感嘆の声が上がる一幕も。一方でカットがかかると柔らかな表情に戻り、現場の緊張がふっと和らぐなど、プロフェッショナルな一面が際立つ撮影となりました。









■バルサンプロEXパッケージリニューアル記念！

「純金ゴキブリプレゼントキャンペーン」概要





パッケージリニューアルを記念し、2026年4月1日(水)から7月31日(金)までの期間、「純金ゴキブリプレゼントキャンペーン」を実施いたします。本キャンペーンでは、100万円相当(※)の純金製ゴキブリ(50g)を抽選で5名様にプレゼント。さらに、2万円相当(※)の純金製バルサン(1g)を50名様にご用意しております。

※金額は金相場により変動する場合があります。2025年10月時点の金相場にて換算しています。

※詳細はキャンペーン特設サイトをご確認ください。本キャンペーンはどなたでも応募可能です。

※本景品は、一時所得としてお近くの管轄税務署へ確定申告が必要となります。





キャンペーン名： 「金のバルサンキャンペーン」

期間 ： 2026年4月1日(水)～7月31日(金)

応募フォーム ： https://varsan-golden-campaign.jp/

景品内容 ： 100万円相当の純金製ゴキブリ(50g) 5名様

2万円相当の純金製バルサン(1g) 50名様





▼純金ゴキブリ(50g)





純金ゴキブリ(50g)





▼純金製バルサン(1g)





純金製バルサン(1g)ケース

純金製バルサン(1g)





【商品概要】





煙タイプ





〈煙タイプ〉

商品名 ： バルサン プロEX 20g / バルサン プロEX 40g

販売名 ： バルサンCPMジェット

有効成分 ： メトキサジアゾン6.2％、フェノトリン2.0％、

d・d-T-シフェノトリン0.6％

添加物として アゾジカルボンアミド、酸化亜鉛、ヒプロメロース、

ソルビタン脂肪酸エステル、ジブチルヒドロキシトルエン、

香料、その他1成分

効果・効能： ゴキブリ、イエダニ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、

ハエ成虫、蚊成虫、屋内塵性ダニ類の駆除

内容量 ： 20g / 40g

区分 ： 第2類医薬品

価格 ： オープン





水タイプ





〈水タイプ〉

商品名 ： 水ではじめるバルサンプロEX12.5g

販売名 ： 水ではじめるバルサンCPM

有効成分 ： メトキサジアゾン10％、フェノトリン3％、d・d-T-シフェノトリン1％

添加物として アゾジカルボンアミド、酸化亜鉛、ヒプロメロース、

ソルビタン脂肪酸エステル、ジブチルヒドロキシトルエン、香料、

その他1成分

効果・効能： ゴキブリ、屋内塵性ダニ類、イエダニ、ノミ、

トコジラミ(ナンキンムシ)、ハエ成虫、

蚊成虫の駆除

内容量 ： 12.5g

区分 ： 第2類医薬品

価格 ： オープン





霧タイプ





〈霧タイプ〉

商品名 ： バルサンプロEX霧タイプ46.5g / バルサンプロEX霧タイプ93g

販売名 ： 霧のバルサンa

有効成分 ： バルサンプロEX霧タイプ46.5g

メトキサジアゾン1g、フェノトリン0.5g、d・d-T-シフェノトリン0.13g

添加物として 炭酸プロピレン、エタノール、香料、DME

バルサンプロEX霧タイプ93g

メトキサジアゾン2g、フェノトリン1g、d・d-T-シフェノトリン0.26g

添加物として 炭酸プロピレン、エタノール、香料、DME

効果・効能： ゴキブリ、イエダニ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、

屋内塵性ダニ類の駆除

内容量 ： 46.5g / 93g

区分 ： 第2類医薬品

価格 ： オープン









【会社概要】

社名 ： レック株式会社

本社所在地： 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー8F

代表取締役： 青木光男

事業内容 ： 日用品の企画・製造・販売

設立 ： 1983年3月