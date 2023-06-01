ラジオ高崎は、高崎市吉井地域でより安定して放送をお届けするため、「吉井中継局」を4月6日（月）正午に新たに開局します。これまで吉井地域では場所によって場所によって受信しづらい場合もありましたが、中継局の整備により、よりクリアにラジオ高崎（FM76.2MHz）をお聴きいただけるようになります。

今回の中継局整備により、ラジオ高崎の放送体制は、高崎市役所（親局）、倉渕中継局、吉井中継局の3局体制となります。

【吉井中継局 概要】

・設置場所 高崎市役所吉井支所内

・放送開始日時 4月6日（月）正午

・周波数 FM76.2MHz（ラジオ高崎と同一）

また、4月19日（日）は吉井地域内から開局を記念した特別番組を放送します。

【(仮)吉井中継局開局特番】

・日時 4月19日（日） 午前11時～正午

・会場 吉井文化会館 入場無料

・出演者 林家つる子（落語家）、群馬の鶴子（群馬専門宣伝販売員）、上州吉井太鼓、MC：田野内明美（ラジオ高崎）

■お問い合わせ先

株式会社ラジオ高崎住所：〒370-0849 高崎市八島町２６５電話：027-322-5555FAX：027-322-8000Mail：762@takasaki.fm