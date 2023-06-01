株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役岩上敦宏 以下アニプレックス）は、ゲーム『オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-』において本日3月31日（火）より、メインシナリオ5章の公開や、新たなプレイアブルキャラクター「SSR 奥村雪男(カジュアル)」が登場するピックアップガチャ、期間限定イベント「激闘！春の騎士團定期考査」を開始しました。

メインシナリオ5章公開！

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=K0KtSJywB8o

メインシナリオ5章が公開されました。▼あらすじ復活した百彩楼閣で、絵筆を見つめ佇む紅羽――サルマクたち花紋の悪魔の思惑と、紅羽の願いが交差する。紅澪画をめぐるこの物語に、あなたが望んだ結末は？

「SSR 奥村雪男(カジュアル)」期間限定ピックアップガチャ開始！

本日3月31日（火）より、新たなプレイアブルキャラクター「SSR 奥村雪男 (カジュアル)」がピックアップで登場するガチャを開始しました。◆紹介動画

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=PNb1b6Ro1G0

また、「10回ガチャ」では、10回のうち1回SR以上のキャラクター、もしくは★4以上の呪物が確定で出現します。期間：2026年3月31日（火）メンテナンス終了後～2026年4月28日（火）11:59まで。※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

期間限定イベント「激闘！春の騎士團定期考査」が開始！

本日3月31日(火)より期間限定イベント「激闘！春の騎士團定期考査」の後半を開始いたしました。▼イベントあらすじ今年もアレの季節がやって来た！ 春に騎士團をあげて行われる定期考査。 その準備段階から関わることになった主人公たちに、様々な問題が降りかかる。 果たして無事に対処できるだろうか……？◆イベント紹介動画

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=X27rXEaFTCQ

こちらのイベントでは期間限定のオリジナルストーリーの他、各種ゲーム内アイテムを獲得できる交換所やイベントクエストをお楽しみいただけます。

また、イベントを進めると、SR 咲添絹をゲットできるほか、最大で魔輝石(無償)2,700個、イベント邂逅の鍵×10個など、各種ゲーム内アイテムを獲得することができます◆咲添絹 紹介動画

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=ZseV1afh118

期間：3月31日(火)メンテナンス終了後～4月28日(火)11:59※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

『オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝- オリジナルサウンドトラック』が配信開始！

オルエクのゲーム中の様々なBGMをまとめたオリジナルサウンドトラックが本日より配信開始いたしました。

収録内容：『オルタナヴェルト ~青の祓魔師 外伝~』ゲーム内BGM全60曲を収録。配信サイト：Apple Music、Spotify、LINE MUSIC、Amazon Music、YouTube Music、その他主要ストリーミングサービスhttps://anxmusic.lnk.to/Z0CQTc◆試聴動画

『オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-』概要

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=52ZfVNUGqBc

■タイトル：オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-■ジャンル：3DアクションRPG■対応OS：iOS・Android・Windows■ストアURL・App Store：https://apps.apple.com/jp/app/6743742870 ・Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aniplex.aoex.jp■公式HP：https://game.ao-ex.com/ ■公式X（旧Twitter）：@aoex_game （https://twitter.com/aoex_game） 推奨ハッシュタグ：#オルエク■公式Discord：https://discord.gg/afpphpPSCr ■公式Tiktok：@aoex_game （https://www.tiktok.com/@aoex_game）■スタッフ原作：加藤和恵（集英社「ジャンプSQ.」連載）オリジナルキャラクターデザイン統括／一部デザイン監修：加藤和恵オリジナルキャラクター原案・衣装デザイン：小田マリオリジナル悪魔・呪物デザイン：落合まこ（CyDesignation）呪物デザイン：一芒主題歌：「彩られた理想へ」梟note／作詞・作曲：梟note／編曲：knoak挿入歌：「空の在処」作詞：古屋 真／作曲・編曲：原田萌喜BGM：千葉"naotyu-"直樹、秦麻美子、Selin徳田しずか、小澤享平、井上泰久、古屋沙樹（RightTracks Inc.）近藤世真、日高勇輝、堀川大翼、Seonoo Kim（Elements Garden）開発：bilibili開発サポート：KLab Chinaローカライズ／運営：THE FIRST配信：アニプレックス