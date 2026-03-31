日本社会が直面する介護格差と高齢化の現実

日本は世界に類を見ないスピードで高齢化が進行しています。内閣府等の推計によると、日本の高齢化率はすでに約29%に達しており、高齢化が一段と進む局面に入っています。さらに2040年には高齢者人口が約3,900万人に達するとされており、総人口の35%以上が65歳以上になると見込まれています。西東京市の高齢化率は現在約26～27%ですが、2045年には34%を超えると推計されています。要介護認定率は市部でも約16%の高水準で推移しており、単身高齢世帯も増加傾向にあり、地域における見守りや在宅支援の重要性は今後さらに高まると考えられます。介護需要の急増に対して、供給体制は大きく不足しているのが現状です。介護保険制度により一定の支援は受けられるものの、保険適用外のサービスや特別なケアについては自費で賄わなければなりません。とりわけ、体格の大きな利用者や複雑なケアが必要な方、介護サービスの空白地帯に住む高齢者にとっては、十分な支援を受けにくい現実があります。

孤独死という見えない危機。在宅介護の重要性

2024年、警察庁が全国規模で集計した統計によると、孤独死に関連するとみられる自宅死亡者は年間約6.8万人にのぼり、そのうち78%を65歳以上の高齢者が占めることが明らかになりました。東京都23区だけを見ても、自宅で孤独に亡くなる方の数は2003年の1,441人から2020年には4,207人へと約3倍に増加しています。訪問介護ヘルパーが定期的にご自宅を訪問することは、介護サービスであると同時に、地域における「見守り」の最前線です。全国の特別養護老人ホームの待機者は約33万人。入所まで3～5年以上待つケースも珍しくありません。すべての方が施設に入れるわけではないからこそ、自宅で安心して暮らせる仕組みを整えることが求められています。

訪問介護事業の経営課題。それでも続ける社会的使命

訪問介護事業は社会的意義が高い一方で、経営面では極めて厳しい現実があります。利益率が低いという構造的問題を抱えており、多くの事業者が経営難に直面しているのが業界の現状です。従事者の人件費、研修費、移動コストなどの諸経費に対して、サービス提供による売上では収益が出にくい構造になっているのです。介護職の給与水準は、他業種と比べても厳しい状況にあるとされており、業界全体で人材流出が続いています。介護業界において、経営の安定という観点では施設型サービスが圧倒的に有利です。入所者は数年待ちで待機しており、売上も安定し、効率的な運営が可能です。にもかかわらず、株式会社いちももケアは「暮らしに愛を、未来に安心を」というスローガンの下、訪問介護事業を展開し続けています。それは、「自宅で暮らしたい」という想いに応えたいからです。利用者が住み慣れた環境で、ご家族やペット、思い出の品に囲まれながら、自分らしい生活を続けられるようサポートすること。だからこそ、同社はその役割を引き受ける覚悟で事業を続けています。訪問介護は利用者一人ひとりのお宅に伺い、その方の暮らしに合わせたケアを提供します。決して効率の良いビジネスモデルではありません。しかし、在宅でのケアを必要とする方が増え続ける以上、「自宅で暮らしたい」その想いに応える必要があるのです。

スタッフの質と現場経験が支える信頼

いちももケアの強みは、スタッフの質と多様性です。身体介護に対応可能な男女の常勤スタッフが配置され、スタッフ間での情報共有体制も整備されています。代表の甲斐一百氏は10年以上の現場経験を有し、日頃からトレーニングを積むことで、体格が大きな利用者であっても安心して支援できる体制を整えています。代表みずからが顧客ニーズに合わせたケアプランを提案する手厚さも、同社の強みです。こうした質の高いサービス提供には、経営効率では説明のつかない熱意と継続性が必要とされます。

多様なニーズに応える3つのサービス形態

訪問介護では、利用者の日常生活を支える「身体・生活支援」、重度の状態にある方に対応する「重度訪問介護」、保険適用外のニーズに応える「自費サービス」という3つのサービス形態を用意しています。これらは利用者の多様な状況に対応し、きめ細かいケアを実現するためのラインアップです。自費サービスは1時間単位で利用できる設計になっており、利用者の予算と必要性に合わせた柔軟な利用が可能です。

地域密着型サービスの重要性と拡充への課題

いちももケアが東京都西東京市を拠点として、西東京市・小平市・東久留米市・小金井市・三鷹市・武蔵野市の6市にわたるエリアで活動しているのは、地域密着型のアプローチに価値があると考えるためです。訪問介護は利用者の住居まで足を運ぶサービスであり、スタッフと利用者の関係構築が極めて重要です。同じ地域に根ざし、継続的に関わることで、利用者一人ひとりの生活パターンや価値観を深く理解し、より適切なサポートを提供することができます。採算性だけを追求する事業では実現できない、真の意味での地域貢献がここに存在しています。一方で、サービスエリア内の需要は高く、現在のスタッフ体制では対応しきれない状況が発生しています。このままでは多くの申込みに応えられず、助けられるはずの利用者を断らざるを得ないという課題に直面しています。

クラウドファンディングを通じた事業拡充への取り組み

こうした体制強化を進めるため、同社ではクラウドファンディングにも取り組んでいます。目標は、ヘルパーの研修・育成を通じたサービスの質向上、現在お断りしている申込みへの対応、そしてサービスエリアの拡充です。初任者研修の受講支援、認知症対応・看取り介護などの専門研修を実施し、より多くの在宅高齢者にサービスを届ける体制を構築します。集まった支援金は設備費、人件費、訪問介護のサービス・消耗品の質の向上に利用され、利用者へ還元されます。介護サービスの社会的価値に共感する市民や団体からの直接的な支援を受けることで、経営課題を乗り越え、事業の継続と拡充を実現する考えです。現在、目標金額150万円に向けて支援を募っており、サポーターにはホームページへの掲載を通じて感謝の意を伝えています。

会社概要

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会社名：株式会社いちももケア 住所：東京都西東京市新町4-12-36 代表者：甲斐一百 事業内容：訪問介護事業（身体・生活支援、重度訪問介護、自費サービス） 対応エリア：西東京市・小平市・東久留米市・小金井市・三鷹市・武蔵野市 スローガン：暮らしに愛を、未来に安心を。 企業サイト：https://www.ichimomocare.tokyo/