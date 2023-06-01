つい先日、新メンバー加入を発表したばかりのアイドルグループ・Cherie!（シェリィ）が、4月1日0:00に公式Xを更新。突如として投下されたのは、強烈な一言――「王道アイドル辞めました」。あまりに唐突な“方向転換”とも取れる発信と同時に、新曲 「SIRIUS」 のミュージックビデオも公開された。これまで“王道アイドル”路線を掲げてきたCherie!だが、本作ではそのイメージを一変。ラウドロックアイドルを想起させるダークで攻撃的なビジュアル、そして従来の楽曲とは一線を画すサウンドで、これまでの活動との明確なコントラストを打ち出している。新体制としての動きが加速する中での今回の一手は、グループの振り幅と表現の拡張を強く印象づけるものとなった。なお、発表が4月1日であることから、エイプリルフール企画と見る向きもあるが、完成度の高さから単なるジョークにとどまらないインパクトを残している。“王道”を掲げてきたグループが見せたもう一つの顔。この挑戦が一過性のものなのか、それとも今後の展開へとつながっていくのか、注目が集まる。【SIRIUS MV】https://youtu.be/dFmUnOE_opo【Cherie! 公式X】https://x.com/cherie_idol

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=dFmUnOE_opo