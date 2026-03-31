株式会社UPBEAR（本社：大阪府大阪市）は、当社が展開する無人店舗型アパレル事業のさらなる拡大に向け、フランチャイズオーナーの募集を本格的に開始したことをお知らせいたします。人件費を抑えた独自の運営モデルにより、未経験からでも参入しやすいビジネスとして、新たな独立・副業の選択肢を提供してまいります。

■ 拡大するリユース市場と社会背景

近年、物価上昇を背景に、「できるだけ出費を抑えたい」という意識の高まりから、「質の良いものを手頃に手に入れたい」というニーズが拡大しています。こうした消費行動の変化により、新品にこだわらず、状態の良い中古品を選択する動きが一般化しつつあります。加えて、環境配慮やサステナブルな消費への関心の高まりにより、リユース市場は国内外で成長を続けています。近年では、若年層を中心に「使い捨てではなく循環させる」という価値観が広がり、ファッションにおいてもリユースを積極的に取り入れるライフスタイルが定着し始めています。特にアパレル分野においては、大量生産・大量廃棄が社会課題として指摘される中で、「まだ着られる服を循環させる」という価値が見直されています。衣料品ロスの削減や資源の有効活用といった観点からも、古着の役割は年々重要性を増しており、単なる節約手段にとどまらず、持続可能な社会の実現に寄与する選択肢の一つとして認識されています。

■ 無人×洋服屋という新しいビジネスモデル

当社は、スタッフを配置しない無人運営のアパレル店舗を展開しています。人件費を最小限に抑えることで、商品の販売価格を低く設定し、お客様にとって手に取りやすい価格帯を実現しています。また、古着を中心に新品アイテムも取り扱い、ファッションをより気軽に楽しんでいただくと同時に、衣料品廃棄の削減にも貢献するサステナブルなビジネスモデルとして事業を推進しています。

■ 未経験でも始めやすいフランチャイズモデル

当社のフランチャイズは、以下の特徴を備えています。・無人運営による低コスト構造・省人化によるオーナー様の負担軽減・小規模スペースでの出店が可能・仕入れ・運営に関する本部サポート体制これにより、これまでアパレル事業の経験がない方でも参入しやすく、副業としての展開や、初めての独立開業にも適したモデルとなっています。

■ 2027年業界No.1の店舗数、2030年全国200店舗へ

当社は、無人古着店舗の全国展開を加速させており、2027年までに業界No.1の店舗数を目指すとともに、2030年までに200店舗体制の構築を目標としています。空き物件の活用や地域に根ざした店舗展開を通じて、持続可能な社会の実現と地域経済の活性化に貢献してまいります。

■ フランチャイズオーナー募集について

現在、当社では全国でフランチャイズオーナーを募集しております。・新たに事業を始めたい方・低リスクでの独立を検討されている方・副業として安定収益を目指したい方当社は、こうした皆様に対し、継続的なサポート体制を整え、長期的な事業運営を支援してまいります。

会社概要

会社名：株式会社UPBEAR代表：中谷駿志所在地：大阪府大阪市浪速区事業内容：アパレル事業（無人店舗）、美容、飲食、婚活事業など

https://www.up-bear.com/businesspartner

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