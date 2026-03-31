2027年度に新たに開設予定の桜花学園大学情報科学部ソーシャルデータサイエンス学科（仮称）や名古屋短期大学の保育科通信教育課程（仮称、27年度開設予定）をはじめとする教育研究環境の整備や一層の国際化の推進、生活に困窮する学生への就学支援などのため、桜花学園大学ならびに名古屋短期大学（愛知県豊明市栄町武侍48、大谷岳学長）は新たな寄付金「社会を支える人材養成寄付金」の公募を行っています。東海地域の私立大学・短大としてはあまり例のないネーミングライツ付き寄付となり、企業様から大口のご寄付をいただいた場合、教室や大学のノベルティグッズなどに企業名や商品名、ブランド名を付けることができます。

募集期間：2025年9月1日～2027年3月31日（第 1 期公募）

目標：1億円 （１口10万円、1000口）

主な返礼：

１～９口 ①ホームページでの企業名公表②キャンパス内施設への名板の貼付③感謝状

10口以上 ①～③に加え、本学のノベルティ（クリアファイルなど）への企業名や商品名の掲載

50口以上 ①～③に加え、2027年4月1日から31年3月31日まで講義室（小教室～中教室）のネーミングライツ

100口以上 ①～③に加え、上記と同期間、特殊教室（中規模）のネーミングライツ（2社限定）

200口以上 ①～③に加え、上記と同期間、特殊教室（大規模）のネーミングライツ（2社限定）

※ネーミングはいずれも公序良俗に反しないものに限ります。

基金の使用目的：

教育研究環境の整備 学生の国内留学、海外留学のための渡航支援 生活に困窮する学生の就学支援 本学に留学を希望する学生に対する支援 教員の研究機材購入 残余資金は学生のソフトウエア・ライセンス使用料等に充当し、学生負担の軽減を図るように調整します

寄付のお問い合わせ先：

学校法人桜花学園 法人本部 〒4660013 名古屋市昭和区緑町１－７ Mail： kifu@ohka.ac.jp 電話： 052-732-3553（平日8：20～16：20）