日本の鉱業掘削サービス市場は、年平均成長率（CAGR）6%で成長し、2035年までに13億米ドルに達すると見込まれる。

日本の鉱業掘削サービス市場は、年平均成長率（CAGR）6%で成長し、2035年までに13億米ドルに達すると見込まれる。