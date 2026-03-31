【本日発売】『サイゾー』2026年5月号、八木奈々による衝撃連載「マルサの女」を巻頭掲載。特集は「揺らぐ権威、暴走する現代日本」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345653/images/bodyimage1】
株式会社サイゾー（本社：東京都渋谷区）は、情報の真実・深層に迫る情報誌『サイゾー』2026年5月号を、本日2026年3月31日（火）に発売いたしました。
■ 「マルサの女」八木奈々
今号の最大の注目は、八木奈々さんによる連載「マルサの女」です。
「マルサの女」は、目次直後の巻頭3ページから掲載。
「『まさか』と思ったんです。」という衝撃的な独白から始まるその内容は、読者の関心を一身に集め、すでに人気ランキングのトップを飾っています。
彼女が何を目撃し、何を感じたのか。マスメディアでは決して語られない、生々しくも鋭い視点による考察は必見です。
■ 第1特集：揺らぐ権威、暴走する現代日本
連載の勢いそのままに、今号の特集では「権威」の崩壊と現代社会の歪みを徹底的に炙り出します。
● AIがハックする「聖域」
AIが変える映画製作の最前線や、精神科医という聖域への進出を検証。
● 激動の政治と陰謀論
高市礼賛の熱狂とリベラルの行方（青木理×川端幹人）、中道改革連合の失敗と創価学会を巡る言説、フリーメイソン頂点への直撃取材を敢行。
● 変容するカルチャー
誕生50年を迎えたBL（ボーイズラブ）の歴史や、マンガ界の「残酷表現」の現在地、小松崎茂『イルカがせめてきたぞっ』の実写映画化についても深掘りします。
● 経済の覇権
金価格高騰の裏にある「米ドル一強時代」の終焉を読み解きます。
■ 注目インタビュー＆連載陣
● インタビュー
名バイプレイヤー・津田寛治の哲学、田口トモロヲが語るパンク時代の真相、ラッパーから幼稚園園長へ転身したXBSなどが登場。
● 連載
神保哲生×宮台真司の「マル激」、辛酸なめ子の「佳子様偏愛採取録」、町山智浩の映画論など、強力なラインナップが揃っています。
■ 今すぐ購入・チェック
話題の巻頭連載「マルサの女」と、現代社会の深層をえぐる総力特集を収録した『サイゾー』2026年5月号は、本日より全国書店・ネット書店・主要デジタル雑誌配信サービスで発売開始です。
気になるテーマが一つでもあれば、ぜひお早めにお手に取りください。
紙版のご購入はこちら
https://amzn.to/414ekg2
デジタル版のご購入はこちら
https://amzn.to/4tiLg0e
サイゾーPremiumはこちら
https://www.premiumcyzo.com/
?
【商品概要】
● 誌名：サイゾー 2026年5月号
● 発売日：2026年3月31日（火）
● 価格：980円（税込）
主な掲載内容
● ［連載］マルサの女／八木奈々（人気ランキング第1位）
● ［第1特集］揺らぐ権威、暴走する現代日本
● ［グラビア］天音ちか、しゅまる、もちむぎ、Yoru（韓国インフルエンサー）
?
既存のメディアが報じない情報の「真相・深層」に迫る一冊。
今、もっとも読むべき“現代日本のリアル”を、ぜひご自身の目でお確かめください。
配信元企業：株式会社サイゾー
株式会社サイゾー（本社：東京都渋谷区）は、情報の真実・深層に迫る情報誌『サイゾー』2026年5月号を、本日2026年3月31日（火）に発売いたしました。
■ 「マルサの女」八木奈々
今号の最大の注目は、八木奈々さんによる連載「マルサの女」です。
「マルサの女」は、目次直後の巻頭3ページから掲載。
「『まさか』と思ったんです。」という衝撃的な独白から始まるその内容は、読者の関心を一身に集め、すでに人気ランキングのトップを飾っています。
彼女が何を目撃し、何を感じたのか。マスメディアでは決して語られない、生々しくも鋭い視点による考察は必見です。
■ 第1特集：揺らぐ権威、暴走する現代日本
連載の勢いそのままに、今号の特集では「権威」の崩壊と現代社会の歪みを徹底的に炙り出します。
● AIがハックする「聖域」
AIが変える映画製作の最前線や、精神科医という聖域への進出を検証。
● 激動の政治と陰謀論
高市礼賛の熱狂とリベラルの行方（青木理×川端幹人）、中道改革連合の失敗と創価学会を巡る言説、フリーメイソン頂点への直撃取材を敢行。
● 変容するカルチャー
誕生50年を迎えたBL（ボーイズラブ）の歴史や、マンガ界の「残酷表現」の現在地、小松崎茂『イルカがせめてきたぞっ』の実写映画化についても深掘りします。
● 経済の覇権
金価格高騰の裏にある「米ドル一強時代」の終焉を読み解きます。
■ 注目インタビュー＆連載陣
● インタビュー
名バイプレイヤー・津田寛治の哲学、田口トモロヲが語るパンク時代の真相、ラッパーから幼稚園園長へ転身したXBSなどが登場。
● 連載
神保哲生×宮台真司の「マル激」、辛酸なめ子の「佳子様偏愛採取録」、町山智浩の映画論など、強力なラインナップが揃っています。
■ 今すぐ購入・チェック
話題の巻頭連載「マルサの女」と、現代社会の深層をえぐる総力特集を収録した『サイゾー』2026年5月号は、本日より全国書店・ネット書店・主要デジタル雑誌配信サービスで発売開始です。
気になるテーマが一つでもあれば、ぜひお早めにお手に取りください。
紙版のご購入はこちら
https://amzn.to/414ekg2
デジタル版のご購入はこちら
https://amzn.to/4tiLg0e
サイゾーPremiumはこちら
https://www.premiumcyzo.com/
?
【商品概要】
● 誌名：サイゾー 2026年5月号
● 発売日：2026年3月31日（火）
● 価格：980円（税込）
主な掲載内容
● ［連載］マルサの女／八木奈々（人気ランキング第1位）
● ［第1特集］揺らぐ権威、暴走する現代日本
● ［グラビア］天音ちか、しゅまる、もちむぎ、Yoru（韓国インフルエンサー）
?
既存のメディアが報じない情報の「真相・深層」に迫る一冊。
今、もっとも読むべき“現代日本のリアル”を、ぜひご自身の目でお確かめください。
配信元企業：株式会社サイゾー
プレスリリース詳細へ