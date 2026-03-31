RAUL株式会社が特別無料窓口を開設 イラン情勢緊迫化に伴う、法人向け「電力契約・電気代高騰リスク」緊急相談サービス
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345633/images/bodyimage1】
RAUL株式会社（以下RAUL 本社：東京都新宿区、代表取締役：江田健二）は、現在のイラン・アメリカ間の情勢緊迫化を受け、法人企業様を対象とした「電力調達・契約見直しに関する緊急無料相談窓口」を開設いたしました。
本サービスは、RAULが長年運営に携わる「一般社団法人エネルギー情報センター」の全面的な情報提供のもと、完全な中立の立場から企業の皆様へ現状の契約に関するリスク診断とアドバイスを行うものです。
数年前のウクライナ危機の際、日本中の多くの企業が電力価格高騰による深刻な経営ダメージを受けました。
そして今、LNG（液化天然ガス）などの燃料供給リスクが高まる中で、あの時と同じ、あるいはそれ以上の市場の混乱が再び起きる可能性が懸念されています。
RAULは、あのウクライナ危機の時のように「気づいた時には手遅れだった」「情報がなくパニックになってしまった」という企業を少しでも減らし、日本企業全体の混乱を未然に防ぎたいと強く願っています。
そのため、通常は有料でご提供している支援の枠組みを外し、まずは「現状の契約のままで本当に大丈夫か？」をいち早く確認していただくための『無料相談』として本サービスを緊急リリースいたしました。目先の利益よりも、まずは企業の皆様が適切な防衛策を打てるよう、水先案内人としてサポートさせていただくことが最優先だと考えております。
RAULおよび一般社団法人エネルギー情報センターは、これまで2,000社以上の企業様に対し、エネルギーに関する情報提供や調達のアドバイスを行ってまいりました。特定の電力会社を斡旋するブローカーではないため、「完全な中立の立場」でお話しできるのが最大の強みです。
【サービス詳細・お申込み】
https://www.ra-ul.com/service/comparative-support02e
■RAUL 株式会社
・本社：東京都新宿区新宿2-9-22 多摩川新宿ビル3階
・代表者： 江田健二
・事業について
RAULは、環境／エネルギー分野を事業領域としています。
最先端のデジタルテクノロジーを活用して、資源循環型社会の実現を目指します。
・URL： http://www.ra-ul.com/
■本件に関するプレスからのお問い合わせ先
ラウル株式会社
担当：森 正旭（もり まさあき）
TEL：03-6411-0858／Fax: 03-6856-4305 E-mail:info@ra-ul.com
配信元企業：RAUL株式会社
RAUL株式会社（以下RAUL 本社：東京都新宿区、代表取締役：江田健二）は、現在のイラン・アメリカ間の情勢緊迫化を受け、法人企業様を対象とした「電力調達・契約見直しに関する緊急無料相談窓口」を開設いたしました。
本サービスは、RAULが長年運営に携わる「一般社団法人エネルギー情報センター」の全面的な情報提供のもと、完全な中立の立場から企業の皆様へ現状の契約に関するリスク診断とアドバイスを行うものです。
数年前のウクライナ危機の際、日本中の多くの企業が電力価格高騰による深刻な経営ダメージを受けました。
そして今、LNG（液化天然ガス）などの燃料供給リスクが高まる中で、あの時と同じ、あるいはそれ以上の市場の混乱が再び起きる可能性が懸念されています。
RAULは、あのウクライナ危機の時のように「気づいた時には手遅れだった」「情報がなくパニックになってしまった」という企業を少しでも減らし、日本企業全体の混乱を未然に防ぎたいと強く願っています。
そのため、通常は有料でご提供している支援の枠組みを外し、まずは「現状の契約のままで本当に大丈夫か？」をいち早く確認していただくための『無料相談』として本サービスを緊急リリースいたしました。目先の利益よりも、まずは企業の皆様が適切な防衛策を打てるよう、水先案内人としてサポートさせていただくことが最優先だと考えております。
RAULおよび一般社団法人エネルギー情報センターは、これまで2,000社以上の企業様に対し、エネルギーに関する情報提供や調達のアドバイスを行ってまいりました。特定の電力会社を斡旋するブローカーではないため、「完全な中立の立場」でお話しできるのが最大の強みです。
【サービス詳細・お申込み】
https://www.ra-ul.com/service/comparative-support02e
■RAUL 株式会社
・本社：東京都新宿区新宿2-9-22 多摩川新宿ビル3階
・代表者： 江田健二
・事業について
RAULは、環境／エネルギー分野を事業領域としています。
最先端のデジタルテクノロジーを活用して、資源循環型社会の実現を目指します。
・URL： http://www.ra-ul.com/
■本件に関するプレスからのお問い合わせ先
ラウル株式会社
担当：森 正旭（もり まさあき）
TEL：03-6411-0858／Fax: 03-6856-4305 E-mail:info@ra-ul.com
配信元企業：RAUL株式会社
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