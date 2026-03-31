株式会社⻘⽊松⾵庵（本社 ⼤阪府阪南市、代表取締役 ⻘⽊一郎）は、2026年4月1日（水）より、柏餅の販売を開始します。是非、ご賞味くださいませ。

端午の節句といえば「柏餅」

柏の葉は”新芽が出ないと古い葉が落ちない”という特徴があることから、家運隆昌や子孫繁栄の縁起ものとして伝えられており、「端午の節句」には子どもたちの健やかな成長を願って、柏の葉で巻いた柏餅を食べる習慣ができたといわれています。

青木松風庵の柏餅

青木松風庵の柏餅は、二種類。こし餡を包んだ「白」と、粒餡を包んだ「よもぎ」をご用意しています。柏餅のこだわり①──柏餅のお餅は、強いこしを出すために「二度つき」という製法でつき上げています。一度ついた餅生地を一旦氷水で冷やし、きゅっと引き締めてからもう一度つきます。そうすることで、こしのあるつやつやの餅生地が出来上がります。柏餅のこだわり②──餡はもちろん自家製。北海道十勝産小豆を使ったこし餡と粒餡は、風味が良くみずみずしい仕上がり。小豆の風味をより強く感じる粒餡と、なめらかでさっぱりとしたこし餡、どちらも格別です。各1個 ：各1個 180円（税込） 6個入 1,080円（税込） 10個入（パック） 1,800円（税込）消費期限 ：1日アレルギー：小麦販売期間：2026年4月1日（水）～2026年5月中旬販売場所：青木松風庵直営店舗（月化粧なんば店はのぞく）

柏餅以外にも5月5日までの期間限定で端午の節句商品もご用意しております

■五月鯉(こし餡) 1個 200円 （税込)ふっくら焼き上げた皮でこし餡を求肥とともに包んだ、かわいい鯉の形の和菓子です。販売期間：2026年4月1日（水）～5月5日（火）■ピュアチョコクッキー(端午の節句) 1個 130円（税込)とろけるようなチョコレートクリームを入れて焼き上げたチョコクッキー。端午の節句パッケージです。販売期間：2026年4月1日（水）～5月5日（火）■こいのぼりロール 1本（15cm） 1,200円（税込)ふわふわに焼き上げたスポンジで生クリームを巻きました。ご予約限定・店頭販売商品です。販売期間：2026年4月25日（土）～5月5日（火）

内祝いに、プチギフトに、是非ご利用ください！

■会社概要商号 ： 株式会社青木松風庵代表者 ： 代表取締役 青木一郎所在地 ： 〒599-0203 大阪府阪南市黒田453-15設立 ： 1985年10月事業内容： 和菓子・洋菓子の製造及び販売資本金 ： 2,000万円URL ： https://www.shofuan.co.jp