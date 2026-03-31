拝啓皆様におかれましては、お元気でお過ごしのことと存じます。英国を拠点とする海運向けテクノロジー企業、シルバーストリーム・テクノロジーズは、創業者でありCEOのNoah Silberschmidt（ノア・シルバースミット）氏の来日に際し、下記の通り報道関係者の皆様をお招きし、記者会見を開催いたします。シルバーストリーム・テクノロジーズは、船体空気潤滑システム「Silverstream® System」を通じて、海運業界における燃料効率の向上と温室効果ガスの排出削減に貢献するグローバルリーダーです。本記者会見では、当社の最新の事業動向、日本市場に向けた戦略、および海運業界における脱炭素化に向けた将来展望等についてご説明いたします。お忙しい中とは存じますが、ご出席いただけますと幸いです。敬具 ■ イベント概要• 日時：2026年4月14日（火）10:00～11:30 • 会場：帝国ホテル東京 4階「楓の間」 • 形式：記者会見（質疑応答付き） ＊軽食をご用意いたします。• 使用言語：英語および日本語（逐次通訳付き）

■ 主な内容（予定）• エネルギー効率化技術（EET）の導入動向および船主にとっての戦略的重要性 • 地政学的な変化と規制の強化を背景とした海運業界全体の投資意欲 • 陸上電源供給ソリューションを含むEET導入の拡大（2019年から2026年にかけて設置数が倍増） • 海運の脱炭素化に向けた実用的かつ短期的な解決策としてのEETの役割 • 顧客のサステナビリティへの取り組みを支援するシルバーストリーム・テクノロジーズのアプローチ • 質疑応答 本ブリーフィングでは、エネルギー効率化技術（EET）の導入動向および海セクターにおけるその重要性の高まりについても取り上げます。継続する地政学的課題やますます複雑化する規制環境にもかかわらず、海運業界全体におけるEETへの関心は高まり続けています。 特に、陸上電源供給ソリューションを含むEETの導入は年々着実に増加しており、設置数は2019年から2026年の間に倍増すると予想されています。これは海運の脱炭素化に向けた前向きかつ具体的な前進であると同時に、船主に対し、効率向上と排出量削減に向けた実用的かつ即効性のある道筋を提供するものです。 こうした背景のもと、Silverstream Technologiesは、顧客が持続可能性の目標を達成し、業界の低炭素化への移行を加速できるよう、引き続き支援に尽力してまいります。■ 登壇者 Silverstream Technologies, CEO Noah Silberschmidt

■ 登壇者プロフィールノアは2010年にシルバーストリーム・テクノロジーズを創設し、同社を海運クリーンテクノロジー分野のマーケットリーダーへと成長させました。2023年、同社はフィナンシャル・タイムズ紙により「欧州で4番目に急成長している企業」に選出されました。 卓越した起業家としての手腕と海運業界における広範なネットワークを活かし、同社の特許取得済み船体空気潤滑システム「Silverstream® System」を市場に投入し、そのグローバル展開を成功させました。 2014年には、シェル社と画期的な契約を締結し、海運業界のクリーンテクノロジーとしては前例のない、極めて厳格かつ大規模な海上実証試験を実施しました。 この試験の結果、「シルバーストリーム®システム」の有効性が実証されました。この成功を基盤として、同システムは現在、LNG運搬船、コンテナ船、ばら積み貨物船、タンカー、クルーズ船、VLOC（超大型ばら積み貨物船）、Ro-Ro船、自動車運搬船（PCTC）など、幅広い船種に採用されています。現在、同社はMSC、シェル、グリマルディ、カーニバル、マースク、ヴァーレ、ADNOC L&Sなど、世界をリードする船主や用船会社と提携しています。 データ分析への多額の投資、船舶流体力学における高度な専門知識、そしてデジタル機能の統合を通じて、Silverstreamは「すべての新造船にALSが標準装備される」世界の実現を目指しています。同社を設立する前は、17年間にわたり投資銀行業界で勤務していました。趣味はウィンドサーフィンです。■ シルバーストリーム・テクノロジーズについてシルバーストリーム・テクノロジーズは、商船向けの船体空気潤滑システムを専門とする海運クリーンテクノロジー企業であり、この分野におけるリーディングカンパニーです。ロンドンに本社を置き、サウサンプトンと上海にオフィスを構え、現在世界中で約150名の従業員を擁しています。上海オフィスは、アジア市場における需要の高まりに対応するため、2022年に設立されました。 同社の特許取得済み「Silverstream®システム」は、コンテナ船、LNG運搬船、自動車運搬船（PCTC）、RoPax船、クルーズ船など、幅広い船種において、燃料消費量と温室効果ガスの排出削減に貢献しています。この技術の性能は、ロイド船級協会、サウサンプトン大学、HSVAなどの第三者機関によって独立して検証されており、その有効性はカーニバル・コーポレーションやシェルなどの顧客によっても実証されています。 現在150隻以上の船舶に搭載され、さらに200隻分の受注を獲得しているこの技術は、エア潤滑分野において他に類を見ない普及レベルを達成しています。 さらに、同社のイノベーションへの取り組みは高く評価されており、2023年には国際貿易部門で、2025年にはイノベーション部門で「キングス・アワード・フォー・エンタープライズ」を受賞しました。これらの受賞は、海運業界の脱炭素化に対する同社の貢献を物語るものです。

■ 参加登録について（事前登録が必要です）ご参加いただける場合は、4月7日（火）までに下記担当者までメールにてご連絡ください。 Silverstream Technologies 広報サポート事務局- 吉田麻貴（Star Marine PR） maki@starmarinepr.com 電話：+81 80 3398-3726