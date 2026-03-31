近畿大学附属新宮高等学校・中学校（和歌山県新宮市）は、令和8年（2026年）4月8日（水）に、新入生187人（高校133人、中学校54人）出席のもと、「令和8年度入学式」を挙行します。【本件のポイント】●学校法人近畿大学独自の就学支援制度「近大附属『子どもの未来サポートプラン』」で4人が入学●新入生の入退場時に吹奏楽部の在校生が生演奏を行い、晴れの日を華やかに演出●新入生や保護者が入学の記念撮影を楽しめるようにフォトスポットコーナーを設置【本件の内容】近畿大学附属新宮高等学校・中学校（和歌山県新宮市）は、187人の新入生（高校133人、中学校54人）出席のもと、「令和8年度入学式」を挙行します。新入生入退場時には吹奏楽部が生演奏を行い、式を盛り上げます。会場の外には、桜をあしらった装飾や記念パネルを用いたフォトスポットを設置し、新入生や保護者が入学の記念撮影を楽しめるようにします。また、本校で令和5年度（2023年度）から導入している学校法人近畿大学独自の就学支援制度「近大附属『子どもの未来サポートプラン』」には、今年度は4人（高校2人、中学校2人）が合格し、4期生として入学します。この制度は、学習意欲があるにもかかわらず経済的な理由等で進学が難しい生徒を支援し、学校生活に必要な費用を原則3年間免除するもので、これまでに高校25人、中学校7人がこの制度を利用して本校に入学しています。【開催概要】日時：令和8年（2026年）4月8日（水）10：00～11：00場所：近畿大学附属新宮高等学校・中学校 体育館 （和歌山県新宮市新宮4966番地、JR紀勢線「新宮駅」から徒歩約20分）対象：新入生187人（高校133人、中学校54人）次第：開式の辞/国歌斉唱/校長式辞/来賓祝辞/在校生歓迎の辞/入学生宣誓/校歌斉唱/閉式の辞【近大附属『子どもの未来サポートプラン』】学習意欲があるにもかかわらず、経済的な理由等で進学が難しい生徒を支援する学校法人近畿大学独自の支援制度です。筆記試験、面接、調査書等による選考を通過した生徒について、入学金・授業料・寮費ほか、学校生活に必要な費用を原則3年間免除します。近畿大学附属豊岡高等学校・中学校と近畿大学附属新宮高等学校・中学校が対象生徒の受け入れを実施しており、志願者の居住地は問いません。若い時代に苦学した経験から、「学びたいものに学ばせたい」という理念を掲げた創設者・初代総長 世耕弘一の考えに基づき、独自の就学支援制度を提供することで社会貢献をめざします。【関連リンク】附属新宮高校・中学校https://www.shingu.kindai.ac.jp/