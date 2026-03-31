近畿大学工業高等専門学校（三重県名張市）は、令和8年（2026年）4月7日（火）、本科1～3年生460名を対象に、交通安全意識の向上を目的として、一般社団法人日本自動車連盟（東京都港区、以下JAF）による交通安全講話を実施します。【本件のポイント】●自転車の「交通反則通告制度」導入を踏まえた交通安全講話を実施●ドライブレコーダーの映像を用いて、自転車利用時の危険や注意点を学ぶ●JAF講師による実践的な交通安全教育を通じて、交通ルールの遵守と安全行動の定着をめざす【本件の内容】近畿大学工業高等専門学校では、学生の交通安全意識の向上を目的として、JAFの講師派遣事業を活用し、JAFの講師による交通安全講話を実施します。講話では、自転車利用時の基本的な心構えや、ヘルメット非着用の危険性、自転車点検の重要性について学ぶほか、令和8年（2026年）4月1日から適用が始まる自転車の「交通反則通告制度（通称：青切符）」について理解を深めます。また、ドライブレコーダー映像を用いながら、車の運転者から歩行者や自転車がどのように見えているか等、交通事故防止への意識向上を図ります。本校では通学に自転車を利用する学生が多いことから、実践的な交通安全教育を通じて、交通ルールの遵守と安全行動の定着をめざします。【開催概要】日時：令和8年（2026年）4月7日（火）10：30～11：00場所：近畿大学工業高等専門学校 体育館 （三重県名張市春日丘7-1、近鉄大阪線「名張駅」からバス約8分「近大高専前」下車）対象：本科1～3年生 460名講師：一般社団法人日本自動車連盟（JAF）【関連リンク】工業高等専門学校https://www.ktc.ac.jp/