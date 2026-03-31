学生ボランティアがボルネオで累計2万5千本の植林を達成「オランウータンの森再生プロジェクト」















特に重要なのが、植林後のメンテナンスです。苗木は植えた後の管理によって生育が大きく左右されるため、過去に学生を派遣して植えたエリアの下草刈りや補修なども行い、森を“育てる”活動として継続的に取り組んでいます。



また、バディとともに食事や休憩時間を過ごす中で、生活や価値観に触れながら関係性を築いていきます。こうした経験が、異文化理解やグローバルな視野の広がりにもつながっています。



