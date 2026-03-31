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江戸川女子中学校・高等学校との高大連携協定を締結〜15件目の高大連携協定締結〜
東京女子大学（東京都杉並区、学長：森本あんり）は、このたび、江戸川女子中学校・高等学校と高大連携協定を締結しました。
概要
この協定は、相互の交流と連携を通じて中学生・高校生の知的好奇心を育てて学ぶことへの熱意を涵養するとともに、大学の求める学生像および教育内容への理解を深め、中学教育・高校教育・大学教育の質的連携を通じて新たな人物養成とそのための教育的可能性の開拓を目的とするものです。
今後はこの協定をもとに、江戸川女子中学校・高等学校との教育に関わる交流・連携を強化していきます。江戸川女子中学校・高等学校との協定が、本学にとっては15件目の高大連携協定締結となります。
江戸川女子中学校・高等学校との高大連携協定
3月27日（金）に本学にて、江戸川女子中学校・高等学校との高大連携協定の調印式を行いました。調印式には、江戸川女子中学校・高等学校より校長 菊池今次先生、教務主任 小島武史先生が来学され、本学からは森本学長、赤堀副学長等が出席しました。協定書への署名、写真撮影の後、和やかな雰囲気の中で意見交換等を行いました。
森本東京女子大学長と菊池江戸川女子中学校・高等学校校長
出席者による記念撮影
江戸川女子中学校・高等学校
江戸川女子中学校・高等学校は、昭和6年（1931年）に「教養ある堅実な女性の育成」を建学の精神として創立されました。知性と品性を兼ね備えた自立した人の育成を目指し、英語教育をはじめとした特色ある教育を通して、世界で活躍できる人材を育てています。
▼本件に関する問い合わせ先
東京女子大学
広報課
住所：〒167-8585 東京都杉並区善福寺2-6-1
TEL：03-5382-6476
FAX：03-3395-1212
メール：pr@gr.twcu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
概要
この協定は、相互の交流と連携を通じて中学生・高校生の知的好奇心を育てて学ぶことへの熱意を涵養するとともに、大学の求める学生像および教育内容への理解を深め、中学教育・高校教育・大学教育の質的連携を通じて新たな人物養成とそのための教育的可能性の開拓を目的とするものです。
江戸川女子中学校・高等学校との高大連携協定
3月27日（金）に本学にて、江戸川女子中学校・高等学校との高大連携協定の調印式を行いました。調印式には、江戸川女子中学校・高等学校より校長 菊池今次先生、教務主任 小島武史先生が来学され、本学からは森本学長、赤堀副学長等が出席しました。協定書への署名、写真撮影の後、和やかな雰囲気の中で意見交換等を行いました。
森本東京女子大学長と菊池江戸川女子中学校・高等学校校長
出席者による記念撮影
江戸川女子中学校・高等学校
江戸川女子中学校・高等学校は、昭和6年（1931年）に「教養ある堅実な女性の育成」を建学の精神として創立されました。知性と品性を兼ね備えた自立した人の育成を目指し、英語教育をはじめとした特色ある教育を通して、世界で活躍できる人材を育てています。
▼本件に関する問い合わせ先
東京女子大学
広報課
住所：〒167-8585 東京都杉並区善福寺2-6-1
TEL：03-5382-6476
FAX：03-3395-1212
メール：pr@gr.twcu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/