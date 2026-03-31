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国際シンポジウム「iSRED 2026」投稿論文募集のお知らせ
九州大学高等研究院主催の国際シンポジウムInternational Symposium on Social Robots and Ethical Design 2026 (iSRED 2026) 【実行委員長：稲盛フロンティアプログラム翁岳暄准教授（東北大学学際科学フロンティア研究所クロスアポイントメント）】では投稿論文の募集をしておりますので、お知らせします。
2024年度から九州大学高等研究院と東北大学学際科学フロンティア研究所が連携し毎年開催してきたIAS-FRIS Symposium on Social Robots and Ethical Designは、国立台湾大学人文情報学研究センター、香港大学法律&テクノロジー研究センター、ソウル大学校データサイエンス大学院など戦略的パートナーの参加により、東アジアの大学との交流に焦点を当て、会議名を International Symposium on Social Robots and Ethical Design (iSRED) に変更し、招待者限定の会議からCFP論文公募の会議に変更することを決定しました。
新iSREDの特徴
1. 学際査読・出版システムの構築：
ロボット倫理を中心として工学、心理学、人文社会科学、学際科学の4つの分野である、Advanced Robotics, Human-Robot Interaction, Philosophy and Public Policy, Interdisciplinary Sciencesを設置します。
2. 世界トップレベルの100人査読委員陣：
ロボット倫理を中心として工学、心理学、人文社会科学、学際科学の4分野の著名な研究者100人以上が査読を行います 。
3. 革新的な組織・研究ネットワークを活用：
東北大学学際科学フロンティア研究所と九州大学高等研究院の戦略的連携で、革新的な組織「ROBOLAW.ASIA研究ネットワーク」（https://www.robolaw.asia/）の立上げ、そして(1) エンボディドAIハブ（東北大学拠点）(2) 創造的なELSIハブ（九州大学拠点）による2つの文理横断機能ハブによりiSREDが開催されます。
iSRED 2026開催日：2026年11月10日〜11日
場所：九州大学伊都キャンパス 稲盛財団記念館稲盛ホール（ハイブリッドイベント）
（キャンパスマップhttps://www.kyushu-u.ac.jp/f/61490/ITO_1_Jp.pdf 52 番を参照ください）
論文投稿受付期間：2026年3月13日〜2026年7月31日
主催：九州大学高等研究院
共催：東北大学学際科学フロンティア研究所
東北大学工学研究科ロボティクス専攻知能機械デザイン学分野
国立台湾大学人文情報学研究センター
オスロ大学大学院情報科学研究科
技術的な共催：IEEE技術の社会的影響に関する学会（SSIT）
投稿論文募集
iSRED 2026年間テーマ
「責任あるロボティクスの実現に向けたデザイン思考の活用」
技術の進歩が従来の立法プロセスを常に上回っているため、ソーシャルロボットの開発において「設計によるコンプライアンス」が急務となっています。本シンポジウムでは、人間中心の反復的な方法論であるデザイン思考が、責任あるロボティクスの基盤となる枠組みとしてどのように機能するかを探ります。
デザイン思考の中核原則である「共感、定義、構想、プロトタイプ、テスト」を適用することで、開発者は単なる技術的機能にとどまらず、人間とロボットのインタラクションに内在する倫理的、法的、社会的影響（ELSI）に対処することができます。一例として、ロボット倫理に関するBS 8611規格に統合された「倫理設計」アプローチは、プライバシーの喪失、感情的な依存、アルゴリズムのバイアスといった社会的リスクを早期に特定することを可能にします。
反復的なプロトタイピングと利害関係者のフィードバック ループが透明性と説明責任をどのように促進するかを示す、社会的に埋め込まれたシステム (ソーシャル、医療や支援ロボットなど) のケース スタディ/理論的分析を提供する投稿を歓迎します。
iSRED 2026シンポジウムのトピックは、以下のとおりです（ただし、投稿論文はこれらに限定されません）。
◎ ソーシャルロボットの社会的、倫理的、環境的影響
◎ 人とロボットのインタラクションにおける自動化、AI倫理、社会正義
◎ デザイン思考が社会システムとロボットガバナンスに及ぼす影響
◎ ソーシャルロボットとデジタルトランスフォーメーション
◎ 工学倫理教育におけるロボット技術の課題
◎ ソーシャルロボットと未来の仕事
◎ 新興ロボット技術と国連の持続可能な開発目標
◎ 倫理、規制、そして新興ロボット技術
◎ 人文社会科学から見たロボット技術の展望
◎ 気候変動、持続可能性、そして新興ロボット技術
◎ ロボット倫理の教育
◎ ロボットイノベーションと社会的責任の未来
本シンポジウムの目的は、哲学者、法学者、社会科学者、心理学者、情報科学者、そしてロボット工学者の間で、学際的な対話を促進することです。単一分野への過度な集中を避けるため、採択論文（IEEE Xploreの要件にも準拠）の出版構造を、前身である旧IAS-FRISシンポジウム「社会ロボットと倫理的デザイン 」（https://2025.roboethics.design/）のそれと同等とします。
皆様からの論文のご提出をお待ちしております。
スケジュール
論文提出期限：2026年7月31日
採択通知：2026年8月31日
学会参加早期登録：2026年8月31日開始
提出方法はiSRED 2026 大会HPをご参照ください。
https://www.isred-ethical.design
▼本件に関する問い合わせ先
高等研究院（稲盛フロンティアプログラム）
准教授 翁 岳暄
メール：weng.yueh.hsuan.647★m.kyushu-u.ac.jp（※メールアドレスの★を@に変更してください。）
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
2024年度から九州大学高等研究院と東北大学学際科学フロンティア研究所が連携し毎年開催してきたIAS-FRIS Symposium on Social Robots and Ethical Designは、国立台湾大学人文情報学研究センター、香港大学法律&テクノロジー研究センター、ソウル大学校データサイエンス大学院など戦略的パートナーの参加により、東アジアの大学との交流に焦点を当て、会議名を International Symposium on Social Robots and Ethical Design (iSRED) に変更し、招待者限定の会議からCFP論文公募の会議に変更することを決定しました。
1. 学際査読・出版システムの構築：
ロボット倫理を中心として工学、心理学、人文社会科学、学際科学の4つの分野である、Advanced Robotics, Human-Robot Interaction, Philosophy and Public Policy, Interdisciplinary Sciencesを設置します。
2. 世界トップレベルの100人査読委員陣：
ロボット倫理を中心として工学、心理学、人文社会科学、学際科学の4分野の著名な研究者100人以上が査読を行います 。
3. 革新的な組織・研究ネットワークを活用：
東北大学学際科学フロンティア研究所と九州大学高等研究院の戦略的連携で、革新的な組織「ROBOLAW.ASIA研究ネットワーク」（https://www.robolaw.asia/）の立上げ、そして(1) エンボディドAIハブ（東北大学拠点）(2) 創造的なELSIハブ（九州大学拠点）による2つの文理横断機能ハブによりiSREDが開催されます。
iSRED 2026開催日：2026年11月10日〜11日
場所：九州大学伊都キャンパス 稲盛財団記念館稲盛ホール（ハイブリッドイベント）
（キャンパスマップhttps://www.kyushu-u.ac.jp/f/61490/ITO_1_Jp.pdf 52 番を参照ください）
論文投稿受付期間：2026年3月13日〜2026年7月31日
主催：九州大学高等研究院
共催：東北大学学際科学フロンティア研究所
東北大学工学研究科ロボティクス専攻知能機械デザイン学分野
国立台湾大学人文情報学研究センター
オスロ大学大学院情報科学研究科
技術的な共催：IEEE技術の社会的影響に関する学会（SSIT）
投稿論文募集
iSRED 2026年間テーマ
「責任あるロボティクスの実現に向けたデザイン思考の活用」
技術の進歩が従来の立法プロセスを常に上回っているため、ソーシャルロボットの開発において「設計によるコンプライアンス」が急務となっています。本シンポジウムでは、人間中心の反復的な方法論であるデザイン思考が、責任あるロボティクスの基盤となる枠組みとしてどのように機能するかを探ります。
デザイン思考の中核原則である「共感、定義、構想、プロトタイプ、テスト」を適用することで、開発者は単なる技術的機能にとどまらず、人間とロボットのインタラクションに内在する倫理的、法的、社会的影響（ELSI）に対処することができます。一例として、ロボット倫理に関するBS 8611規格に統合された「倫理設計」アプローチは、プライバシーの喪失、感情的な依存、アルゴリズムのバイアスといった社会的リスクを早期に特定することを可能にします。
反復的なプロトタイピングと利害関係者のフィードバック ループが透明性と説明責任をどのように促進するかを示す、社会的に埋め込まれたシステム (ソーシャル、医療や支援ロボットなど) のケース スタディ/理論的分析を提供する投稿を歓迎します。
iSRED 2026シンポジウムのトピックは、以下のとおりです（ただし、投稿論文はこれらに限定されません）。
◎ ソーシャルロボットの社会的、倫理的、環境的影響
◎ 人とロボットのインタラクションにおける自動化、AI倫理、社会正義
◎ デザイン思考が社会システムとロボットガバナンスに及ぼす影響
◎ ソーシャルロボットとデジタルトランスフォーメーション
◎ 工学倫理教育におけるロボット技術の課題
◎ ソーシャルロボットと未来の仕事
◎ 新興ロボット技術と国連の持続可能な開発目標
◎ 倫理、規制、そして新興ロボット技術
◎ 人文社会科学から見たロボット技術の展望
◎ 気候変動、持続可能性、そして新興ロボット技術
◎ ロボット倫理の教育
◎ ロボットイノベーションと社会的責任の未来
本シンポジウムの目的は、哲学者、法学者、社会科学者、心理学者、情報科学者、そしてロボット工学者の間で、学際的な対話を促進することです。単一分野への過度な集中を避けるため、採択論文（IEEE Xploreの要件にも準拠）の出版構造を、前身である旧IAS-FRISシンポジウム「社会ロボットと倫理的デザイン 」（https://2025.roboethics.design/）のそれと同等とします。
皆様からの論文のご提出をお待ちしております。
スケジュール
論文提出期限：2026年7月31日
採択通知：2026年8月31日
学会参加早期登録：2026年8月31日開始
提出方法はiSRED 2026 大会HPをご参照ください。
https://www.isred-ethical.design
▼本件に関する問い合わせ先
高等研究院（稲盛フロンティアプログラム）
准教授 翁 岳暄
メール：weng.yueh.hsuan.647★m.kyushu-u.ac.jp（※メールアドレスの★を@に変更してください。）
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/