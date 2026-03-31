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びわこ成蹊スポーツ大学がクラブ・サークルページをリニューアル 〜 統一感あるデザインを導入し、各クラブのニュースや大会スケジュールを一元的に管理・発信
びわこ成蹊スポーツ大学（滋賀県大津市）は、クラブ・サークル活動の魅力をより分かりやすく発信するため、公式Webサイト内の「クラブ・サークルページ」を刷新した。各クラブごとにキービジュアルを制作し、統一感のあるデザインと情報設計を導入。それぞれのニュースや大会スケジュールを一元的に管理・発信する体制を整備した。今後は各クラブが主体的にページを運用し、日々の活動や大会結果を発信することで、情報の蓄積と発信力の向上を図っていく。
「クラブ・サークルページ」のリニューアルでは、各クラブごとにキービジュアルを制作し、統一感のあるデザインと情報設計を導入。クラブの個性や強みを視覚的に表現するとともに、一貫性のある情報発信を行いやすくなった。
さらに、それぞれのニュースや大会スケジュールを一元的に管理・発信することで、活動や成果を継続的に伝える体制を整備した。
また、全体のキービジュアルは、大学カラーの青を基調に、強化9クラブ（※）の学生が登場するデザインとなっている。
今後は各クラブが主体的にページを運用し、日々の活動や大会結果を発信していくことで、情報の蓄積と発信力の向上を図っていく。同大ではこの取り組みを通じて、クラブ活動の魅力発信の強化と大学スポーツの価値向上、ブランド力の向上につなげていくことを目指す。
※強化9クラブ：硬式野球部（男子）、男子サッカー部、陸上競技部、女子サッカー部、女子バスケットボール部、女子バレーボール部、女子ハンドボール部、男子バレーボール部、男子バスケットボール部
●びわこ成蹊スポーツ大学「クラブ・サークルページ」
https://sports.biwako-seikei.jp/
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
さらに、それぞれのニュースや大会スケジュールを一元的に管理・発信することで、活動や成果を継続的に伝える体制を整備した。
また、全体のキービジュアルは、大学カラーの青を基調に、強化9クラブ（※）の学生が登場するデザインとなっている。
今後は各クラブが主体的にページを運用し、日々の活動や大会結果を発信していくことで、情報の蓄積と発信力の向上を図っていく。同大ではこの取り組みを通じて、クラブ活動の魅力発信の強化と大学スポーツの価値向上、ブランド力の向上につなげていくことを目指す。
※強化9クラブ：硬式野球部（男子）、男子サッカー部、陸上競技部、女子サッカー部、女子バスケットボール部、女子バレーボール部、女子ハンドボール部、男子バレーボール部、男子バスケットボール部
●びわこ成蹊スポーツ大学「クラブ・サークルページ」
https://sports.biwako-seikei.jp/
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/