びわこ成蹊スポーツ大学がクラブ・サークルページをリニューアル 〜 統一感あるデザインを導入し、各クラブのニュースや大会スケジュールを一元的に管理・発信

びわこ成蹊スポーツ大学がクラブ・サークルページをリニューアル 〜 統一感あるデザインを導入し、各クラブのニュースや大会スケジュールを一元的に管理・発信