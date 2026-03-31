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＜青山学院大学×新潟県南魚沼市＞包括連携協定を締結 〜教育研究資源の循環と地域の魅力創出を目指した連携を推進〜
青山学院大学（本部所在地：東京都渋谷区、学長：稲積 宏誠）と新潟県南魚沼市（市長：林 茂男）は、教育研究の発展および地域の活性化に寄与することを目的として、2026年3月31日（火）に包括連携協定を締結した。同協定により、双方が連携協力しながら、ゼミナールや実習、各種団体を通じた人材育成や教育プログラムの充実、ボランティア活動の推進に取り組んでいく。
青山学院大学の教育研究の成果と、南魚沼市が持つ地域資源を結びつけることで、地域課題の解決を進めるとともに、学生の若い発想力や行動力を生かした地域の魅力発見・創出・発信を促す。また、地域や世代を超えた交流を育み、知的・人的資源が循環する持続可能な地域社会の実現を目指す。
両者は本協定を契機として、未来の地域づくりを担う人材育成と、地域の価値向上につながる取り組みをより一層強化していく。
お問い合わせ先
新潟県南魚沼市役所 総務部 U＆Iときめき課 ふるさと創り班
TEL：025-773-6659
MAIL：tokimeki@city.minamiuonuma.lg.jp
青山学院大学 政策・企画部 大学広報課
TEL： 03-3409-8159
取材申し込みフォーム
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
青山学院大学の教育研究の成果と、南魚沼市が持つ地域資源を結びつけることで、地域課題の解決を進めるとともに、学生の若い発想力や行動力を生かした地域の魅力発見・創出・発信を促す。また、地域や世代を超えた交流を育み、知的・人的資源が循環する持続可能な地域社会の実現を目指す。
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新潟県南魚沼市役所 総務部 U＆Iときめき課 ふるさと創り班
TEL：025-773-6659
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青山学院大学 政策・企画部 大学広報課
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