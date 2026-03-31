京都駅発、忍者の里・伊賀上野を“学んで体験する”インバウンド向けデイツアー販売開始 ―21席限定の特別車両「YUI PRIMA OLIVIA」―
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市）は、世界的工業デザイナー水戸岡鋭治氏デザインの21席限定ラグジュアリーバス「YUI PRIMA OLIVIA」を活用した新たなインバウンドツアーとして、京都駅出発で忍者の里・伊賀上野を訪れる日帰りツアーの販売を開始しました。運行は毎週水曜日・金曜日。訪日インバウンド向けの募集とし、忍者の里として世界的に知られる伊賀上野を訪れ、伊賀流忍者の歴史・文化を“見るだけでなく、学んで体験しながら特別車両「YUI PRIMA OLIVIA」でゆったりと観光をお楽しみいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345639/images/bodyimage1】
【ツアー概要】
日時：2026年3月27日（金）以降の水曜日・金曜日 9時30分出発 / 18時00分頃解散
行先：三重県伊賀市
集合・解散場所：京都駅観光バス乗降場（9時20分集合 / 18時00解散）
旅行代金：40,000円（税込）
募集人数：20名（最少催行人数2名）
体験内容：
・伊賀流忍者博物館 忍者ガイドの案内によるガイドツアー
・伊賀流忍者体験施設「万川集海」 昼食と忍者修行体験
・長谷園伊賀本店 伊賀焼の説明とお買物
申込方法：以下予約ページより申込
https://setouchi-shinkibus.com/day-trip/d7207/
【旅のポイント】
本ツアーでは、「忍者の里」伊賀上野の地で忍者の歴史や役割、忍具の意味などを体系的に学べ、初めて忍者文化に触れる方でも理解しやすいコンテンツをご用意しております。忍者ガイドによるガイドツアーや、伊賀忍者から忍者の心得や「印（いん）の結び方」を学び、実際に体を動かしながら忍者修行を体験できるアクティビティを通じて、写真映えだけではない「記憶に残る体験価値」を提供いたします。
また、特別車両「YUI PRIMA OLIVIA」にて移動するため、長時間の移動も快適にお過ごしいただけます。
【YUI PRIMA OLIVIAについて】
神姫バスではこだわりのある上質な旅、「真結（ゆい）ツアー」を企画しており、2024年からはインバウンド向けのツアー展開もしております。特別車両「YUI PRIMA OLIVIA」は、世界的工業デザイナー水戸岡鋭治氏が手掛け、大型バスでありながら21席のゆとりある座席配置で快適な移動環境を実現しています。英語対応可能な専属のアテンダントスタッフによる車内での無料ドリンクサービス（アルコールを含む）や言語サポートを通じて、「移動時間そのものを旅のハイライト」と感じていただけるよう上質な旅をご準備しております。
神姫バスYUI PRIMA OLIVIA公式サイト： https://setouchi-shinkibus.com/day-trip/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 真結事業課
E-Mail：yui-olivia@shinkibus.co.jp
配信元企業：神姫バス株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345639/images/bodyimage1】
【ツアー概要】
日時：2026年3月27日（金）以降の水曜日・金曜日 9時30分出発 / 18時00分頃解散
行先：三重県伊賀市
集合・解散場所：京都駅観光バス乗降場（9時20分集合 / 18時00解散）
旅行代金：40,000円（税込）
募集人数：20名（最少催行人数2名）
体験内容：
・伊賀流忍者博物館 忍者ガイドの案内によるガイドツアー
・伊賀流忍者体験施設「万川集海」 昼食と忍者修行体験
・長谷園伊賀本店 伊賀焼の説明とお買物
申込方法：以下予約ページより申込
https://setouchi-shinkibus.com/day-trip/d7207/
【旅のポイント】
本ツアーでは、「忍者の里」伊賀上野の地で忍者の歴史や役割、忍具の意味などを体系的に学べ、初めて忍者文化に触れる方でも理解しやすいコンテンツをご用意しております。忍者ガイドによるガイドツアーや、伊賀忍者から忍者の心得や「印（いん）の結び方」を学び、実際に体を動かしながら忍者修行を体験できるアクティビティを通じて、写真映えだけではない「記憶に残る体験価値」を提供いたします。
また、特別車両「YUI PRIMA OLIVIA」にて移動するため、長時間の移動も快適にお過ごしいただけます。
【YUI PRIMA OLIVIAについて】
神姫バスではこだわりのある上質な旅、「真結（ゆい）ツアー」を企画しており、2024年からはインバウンド向けのツアー展開もしております。特別車両「YUI PRIMA OLIVIA」は、世界的工業デザイナー水戸岡鋭治氏が手掛け、大型バスでありながら21席のゆとりある座席配置で快適な移動環境を実現しています。英語対応可能な専属のアテンダントスタッフによる車内での無料ドリンクサービス（アルコールを含む）や言語サポートを通じて、「移動時間そのものを旅のハイライト」と感じていただけるよう上質な旅をご準備しております。
神姫バスYUI PRIMA OLIVIA公式サイト： https://setouchi-shinkibus.com/day-trip/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 真結事業課
E-Mail：yui-olivia@shinkibus.co.jp
配信元企業：神姫バス株式会社
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