一方向ガス放出で鮮度維持を実現：フレキシブルバッグ包装用脱気バルブ市場、年率3.9%成長で2032年2.34億ドル規模へ

一方向ガス放出で鮮度維持を実現：フレキシブルバッグ包装用脱気バルブ市場、年率3.9%成長で2032年2.34億ドル規模へ