ミラドキランドα版、秋葉原「ぶいかる」に出展 VTuberとリスナーが“いっしょに遊べる”新体験を公開！
■ イベント出展レポート（VTuber文化祭「ぶいかる」＠秋葉原UDX）
株式会社ギグビーイングと株式会社ドキドキファクトリーが協業で開発する、
VTuberとファンが一緒に遊べるエンタメプラットフォーム
「ミラクルドキドキランド（略称：ミラドキランド）」は、
3月21日・22日に開催された秋葉原のイベント「ぶいかる」にα版を出展いたしました。
当日は、実際に第一線で活躍されているVTuberの皆さまに配信にご参加いただき、
来場者や視聴者とともに同じ画面でリアルタイムに盛り上がる、
全く新しい「推し活」体験を提供致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/290468/images/bodyimage1】
■ ミラクルドキドキランド（略称：ミラドキランド）とは
ミラドキランドは、VTuberとリスナーが配信する番組の中に入り、
いっしょにゲームでわいわい盛り上がれるプラットフォームです。
最大の魅力は、リスナーが自作した「ボクセルキャラクター（3Dアバター）」で、
推しのゲーム実況やトークルーム配信に直接入り込めること。
「見るだけ」から「出演する」ことができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/290468/images/bodyimage2】
■ 「ぶいかる」で会場と画面の向こうが、ひとつになった！
イベントでは、以下のゲームが配信実況され、会場にいるみなさんや、
番組を見ているリスナーさんの間で大変盛り上がりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/290468/images/bodyimage3】
【 クイズシューター】
落ちてくる答えのパネルにボールを当てる対戦型クイズ。
「3rd Person Shooter（3人称視点）要素」もあり、
対戦している配信者のボールをよけながら回答します。
【リバーシ・ボンバーズ】
リバーシのコマがボクセルのキャラになっており、お馴染みのリバーシのルールはそのままに、
相手のキャラを自分のキャラで挟んでひっくり返すと、ボクセルキャラクターが壊されます。
【 あつまれ野球盤】
対戦型野球盤。ピッチャーが球種を選び、バッターが打つか見送るかを決めて、
かんたん操作で野球を楽しめます。
リスナーがナインとして守備についたりバッターとして登場でき、“推しの配信“に出演することができます。
必殺ボールを必殺打法で打ち返して、打球が守備のキャラに当たると破壊されます！
また、ナインに選ばれなくても、観客席にリスナーは登場することもあります。
素敵なボクセルキャラを作ってくれたリスナーもいらっしゃいました。
【ミラドキ・スイーパー】
生き残りをかけた「ヴァンパイアサヴァイバー」ライクのアクションゲームリスナーは
「敵キャラ」として大群で押し寄せ、推しと画面内で戦うカオスな体験が楽しめます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/290468/images/bodyimage4】
【推し活☆トークルーム】
リスナーのアバターが推しのトークルーム番組に参加できます。
エモートや豪華な投げ銭（フラワースタンドや花火など）で応援することも。
※β版ではチケット制（有料）を導入する予定ですが、イベントでは無料で参加可能！
リスナーが登場している際には、好きな動きの“モーション”でアピールすることも。
株式会社ギグビーイングと株式会社ドキドキファクトリーが協業で開発する、
VTuberとファンが一緒に遊べるエンタメプラットフォーム
「ミラクルドキドキランド（略称：ミラドキランド）」は、
3月21日・22日に開催された秋葉原のイベント「ぶいかる」にα版を出展いたしました。
当日は、実際に第一線で活躍されているVTuberの皆さまに配信にご参加いただき、
来場者や視聴者とともに同じ画面でリアルタイムに盛り上がる、
全く新しい「推し活」体験を提供致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/290468/images/bodyimage1】
■ ミラクルドキドキランド（略称：ミラドキランド）とは
ミラドキランドは、VTuberとリスナーが配信する番組の中に入り、
いっしょにゲームでわいわい盛り上がれるプラットフォームです。
最大の魅力は、リスナーが自作した「ボクセルキャラクター（3Dアバター）」で、
推しのゲーム実況やトークルーム配信に直接入り込めること。
「見るだけ」から「出演する」ことができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/290468/images/bodyimage2】
■ 「ぶいかる」で会場と画面の向こうが、ひとつになった！
イベントでは、以下のゲームが配信実況され、会場にいるみなさんや、
番組を見ているリスナーさんの間で大変盛り上がりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/290468/images/bodyimage3】
【 クイズシューター】
落ちてくる答えのパネルにボールを当てる対戦型クイズ。
「3rd Person Shooter（3人称視点）要素」もあり、
対戦している配信者のボールをよけながら回答します。
【リバーシ・ボンバーズ】
リバーシのコマがボクセルのキャラになっており、お馴染みのリバーシのルールはそのままに、
相手のキャラを自分のキャラで挟んでひっくり返すと、ボクセルキャラクターが壊されます。
【 あつまれ野球盤】
対戦型野球盤。ピッチャーが球種を選び、バッターが打つか見送るかを決めて、
かんたん操作で野球を楽しめます。
リスナーがナインとして守備についたりバッターとして登場でき、“推しの配信“に出演することができます。
必殺ボールを必殺打法で打ち返して、打球が守備のキャラに当たると破壊されます！
また、ナインに選ばれなくても、観客席にリスナーは登場することもあります。
素敵なボクセルキャラを作ってくれたリスナーもいらっしゃいました。
【ミラドキ・スイーパー】
生き残りをかけた「ヴァンパイアサヴァイバー」ライクのアクションゲームリスナーは
「敵キャラ」として大群で押し寄せ、推しと画面内で戦うカオスな体験が楽しめます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/290468/images/bodyimage4】
【推し活☆トークルーム】
リスナーのアバターが推しのトークルーム番組に参加できます。
エモートや豪華な投げ銭（フラワースタンドや花火など）で応援することも。
※β版ではチケット制（有料）を導入する予定ですが、イベントでは無料で参加可能！
リスナーが登場している際には、好きな動きの“モーション”でアピールすることも。