エアダスター市場：製品タイプ別、流通チャネル別、エンドユーザー別- 世界の予測2026-2032年
エアダスター市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均4.70%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、エアダスター市場調査レポートを発行・販売します。
「エアダスターレポート」では技術革新、規制変更、調達行動の変化がエアダスター分野の製品設計、流通、競合ポジショニングを再構築する仕組みを言及するほか、米国関税調整がエアダスターの調達決定、サプライヤーネットワーク、流通経済性に及ぼす累積的な運用上および戦略的影響の理解を分析します。
世界のエアダスター市場規模は、2025年に1億7,105万米ドルと評価され、2026年の1億8,356万米ドルから2032年には2億3,602万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1969374-air-duster-market-by-product-type-distribution.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 エアダスター市場：製品タイプ別
第9章 エアダスター市場：流通チャネル別
第10章 エアダスター市場：エンドユーザー別
第11章 エアダスター市場：地域別
第12章 エアダスター市場：グループ別
第13章 エアダスター市場：国別
第14章 米国エアダスター市場
第15章 中国エアダスター市場
第16章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・エアダスター市場の製品タイプにはどのようなものがありますか？
缶入りタイプ、電動式、手動式に分類されます。
・エアダスター市場における流通チャネルはどのように分かれていますか？
B2B流通、オフライン小売、オンライン小売に分かれています。
・エアダスター市場のエンドユーザーにはどのような業界がありますか？
自動車、民生用電子機器、ヘルスケア、産業用、ITおよび通信などがあります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「エアダスターレポート」では技術革新、規制変更、調達行動の変化がエアダスター分野の製品設計、流通、競合ポジショニングを再構築する仕組みを言及するほか、米国関税調整がエアダスターの調達決定、サプライヤーネットワーク、流通経済性に及ぼす累積的な運用上および戦略的影響の理解を分析します。
世界のエアダスター市場規模は、2025年に1億7,105万米ドルと評価され、2026年の1億8,356万米ドルから2032年には2億3,602万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1969374-air-duster-market-by-product-type-distribution.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 エアダスター市場：製品タイプ別
第9章 エアダスター市場：流通チャネル別
第10章 エアダスター市場：エンドユーザー別
第11章 エアダスター市場：地域別
第12章 エアダスター市場：グループ別
第13章 エアダスター市場：国別
第14章 米国エアダスター市場
第15章 中国エアダスター市場
第16章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・エアダスター市場の製品タイプにはどのようなものがありますか？
缶入りタイプ、電動式、手動式に分類されます。
・エアダスター市場における流通チャネルはどのように分かれていますか？
B2B流通、オフライン小売、オンライン小売に分かれています。
・エアダスター市場のエンドユーザーにはどのような業界がありますか？
自動車、民生用電子機器、ヘルスケア、産業用、ITおよび通信などがあります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
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マーケティング部
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