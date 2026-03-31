歯科用スケーラー市場：種類別、材質別、エンドユーザー別、流通経路別- 世界の予測2026-2032年
歯科用スケーラー市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均7.96％成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、歯科用スケーラー市場調査レポートを発行・販売します。
「歯科用スケーラーレポート」では歯科用スケーラーの調達、臨床導入、製品開発の動向を再構築する主要な技術的・流通的・規制的変革を言及するほか、持続的な競争優位性を確立するための、製品適応性・サプライチェーン耐性・臨床医導入促進・販路差別化を強化する実践的な運営・戦略的提言を分析します。
世界の歯科用スケーラー市場規模は、2025年に2億871万米ドルと評価され、2026年の2億2,496万米ドルから2032年には3億5,684万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1969247-dental-scalers-market-by-type-material-end-user.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 歯科用スケーラー市場：タイプ別
第9章 歯科用スケーラー市場：素材別
第10章 歯科用スケーラー市場：エンドユーザー別
第11章 歯科用スケーラー市場：流通チャネル別
第12章 歯科用スケーラー市場：地域別
第13章 歯科用スケーラー市場：グループ別
第14章 歯科用スケーラー市場：国別
第15章 米国歯科用スケーラー市場
第16章 中国歯科用スケーラー市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・歯科用スケーラーの選定と調達に影響を与える要因は何ですか？
臨床実践基準、感染管理への期待、技術革新が融合し、器具の選定と調達を再構築しています。
・歯科用スケーラー業界における主要な技術的・流通的・規制的変革は何ですか？
技術の洗練化、医療提供モデルの変化、規制要件の高まりによって推進されています。
・2025年の新関税措置は歯科用スケーラー市場にどのような影響を与えていますか？
調達戦略、在庫管理、価格設定手法の再評価を迫られています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、歯科用スケーラー市場調査レポートを発行・販売します。
「歯科用スケーラーレポート」では歯科用スケーラーの調達、臨床導入、製品開発の動向を再構築する主要な技術的・流通的・規制的変革を言及するほか、持続的な競争優位性を確立するための、製品適応性・サプライチェーン耐性・臨床医導入促進・販路差別化を強化する実践的な運営・戦略的提言を分析します。
世界の歯科用スケーラー市場規模は、2025年に2億871万米ドルと評価され、2026年の2億2,496万米ドルから2032年には3億5,684万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1969247-dental-scalers-market-by-type-material-end-user.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 歯科用スケーラー市場：タイプ別
第9章 歯科用スケーラー市場：素材別
第10章 歯科用スケーラー市場：エンドユーザー別
第11章 歯科用スケーラー市場：流通チャネル別
第12章 歯科用スケーラー市場：地域別
第13章 歯科用スケーラー市場：グループ別
第14章 歯科用スケーラー市場：国別
第15章 米国歯科用スケーラー市場
第16章 中国歯科用スケーラー市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・歯科用スケーラーの選定と調達に影響を与える要因は何ですか？
臨床実践基準、感染管理への期待、技術革新が融合し、器具の選定と調達を再構築しています。
・歯科用スケーラー業界における主要な技術的・流通的・規制的変革は何ですか？
技術の洗練化、医療提供モデルの変化、規制要件の高まりによって推進されています。
・2025年の新関税措置は歯科用スケーラー市場にどのような影響を与えていますか？
調達戦略、在庫管理、価格設定手法の再評価を迫られています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
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