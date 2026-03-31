粒状沸騰石市場：製品タイプ別、包装タイプ別、用途別、流通チャネル別、最終用途別－2026-2032年世界予測
粒状沸騰石市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均6.27%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、粒状沸騰石市場調査レポートを発行・販売します。
「粒状沸騰石レポート」では進化する消費者の利便性、配合の革新、サプライチェーンの複雑化が粒状沸騰石の市場環境を変革している包括的な概要を言及するほか、2025年の関税動向が沸騰用顆粒のバリューチェーン全体において、調達行動、コンプライアンス負担、戦略的在庫決定に与えた影響の詳細な評価を分析します。
世界の粒状沸騰石市場規模は、2025年に14億2,000万米ドルと評価され、2026年の15億1,000万米ドルから2032年には21億7,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1969172-boiling-granules-market-by-product-type-packaging.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 粒状沸騰石市場：製品タイプ別
第9章 粒状沸騰石市場：パッケージングタイプ別
第10章 粒状沸騰石市場：用途別
第11章 粒状沸騰石市場：流通チャネル別
第12章 粒状沸騰石市場：最終用途別
第13章 粒状沸騰石市場：地域別
第14章 粒状沸騰石市場：グループ別
第15章 粒状沸騰石市場：国別
第16章 米国粒状沸騰石市場
第17章 中国粒状沸騰石市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・粒状沸騰石市場の成長を促進する要因は何ですか？
消費者の利便性への嗜好、進化する原料技術革新、そして高度化する流通の複雑性が要因です。
・2025年の関税動向は粒状沸騰石市場にどのような影響を与えましたか？
関税制度の政策転換は、投入コスト、調達戦略、下流の価格設定慣行に顕著な影響をもたらしました。
・粒状沸騰石市場における製品タイプはどのように分類されていますか？
インスタント顆粒（フレーバー付き、無香料）と通常顆粒（粗粒、微粒）に分類されています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、粒状沸騰石市場調査レポートを発行・販売します。
「粒状沸騰石レポート」では進化する消費者の利便性、配合の革新、サプライチェーンの複雑化が粒状沸騰石の市場環境を変革している包括的な概要を言及するほか、2025年の関税動向が沸騰用顆粒のバリューチェーン全体において、調達行動、コンプライアンス負担、戦略的在庫決定に与えた影響の詳細な評価を分析します。
世界の粒状沸騰石市場規模は、2025年に14億2,000万米ドルと評価され、2026年の15億1,000万米ドルから2032年には21億7,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1969172-boiling-granules-market-by-product-type-packaging.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 粒状沸騰石市場：製品タイプ別
第9章 粒状沸騰石市場：パッケージングタイプ別
第10章 粒状沸騰石市場：用途別
第11章 粒状沸騰石市場：流通チャネル別
第12章 粒状沸騰石市場：最終用途別
第13章 粒状沸騰石市場：地域別
第14章 粒状沸騰石市場：グループ別
第15章 粒状沸騰石市場：国別
第16章 米国粒状沸騰石市場
第17章 中国粒状沸騰石市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・粒状沸騰石市場の成長を促進する要因は何ですか？
消費者の利便性への嗜好、進化する原料技術革新、そして高度化する流通の複雑性が要因です。
・2025年の関税動向は粒状沸騰石市場にどのような影響を与えましたか？
関税制度の政策転換は、投入コスト、調達戦略、下流の価格設定慣行に顕著な影響をもたらしました。
・粒状沸騰石市場における製品タイプはどのように分類されていますか？
インスタント顆粒（フレーバー付き、無香料）と通常顆粒（粗粒、微粒）に分類されています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
プレスリリース詳細へ