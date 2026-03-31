水冷式ブレーキ市場は、2035年までに年平均成長率（CAGR）7.5%で成長し、25億米ドルに達する見込みである。

水冷式ブレーキ市場は、2035年までに年平均成長率（CAGR）7.5%で成長し、25億米ドルに達する見込みである。