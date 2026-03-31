東海地区代表の２チームが決定！優勝はヴェルダン！ ＪＡ全農が各県の特産品で選手を後押し ～ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会IN東海～

ＪＡ全農が特別協賛している「ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会」（主催：日刊スポーツホールディングス）の東海大会が、３月２９日（日）に岐阜県関市の「グリーンフィールド中池」で開催され、合計８チーム約160人の小学生が出場しました。

この大会は、全国９ブロック（北海道・東北・関東・北信越・東海・関西・中国・四国・九州）で地区大会が開催され、「ＪＡ全農チビリンピック2026 ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」に出場する１６チームが決まります。

決勝戦は、ヴェルダン（愛知県）とSEPALADA SC（静岡県）が対戦し、ヴェルダンが優勝しました。この２チームが５月５日に日産スタジアムで開催される決勝大会へ出場します。

優勝したヴェルダン

決勝戦はヴェルダンが勝利！

３月２９日（日）午後に行われた決勝は、ヴェルダンとSEPALADA SCが対決。熱戦が繰り広げられましたが、２－１でヴェルダンが勝利を収め優勝を飾りました。

ヴェルダン（緑色ユニフォーム）とSEPALADA SC（赤色ユニフォーム）

開催の岐阜県をはじめとした東海地区各県の食材を贈呈

閉会式では、全農岐阜県本部 副本部長の林政和が、「スポーツをする上で身体が一番大切で

す。身体作りのためにも国産の農畜産物をたくさん食べてください」とあいさつしました。

また、入賞チームと全出場選手へ東海地区の４県（静岡県・愛知県・岐阜県・三重県）のお米、果物やジュースなどの国産農畜産物を贈呈し激励しました。 全農は「アスリートの活躍を『ニッポンの食』で支える。」をスローガンに、海外で活躍するスポーツ選手から将来を担う子どもたちを「ニッポンの食」で応援します。

あいさつする全農岐阜県本部の林政和

副賞贈呈

準優勝「SEPALADA SC（静岡県）」

３位「ISS.F.C.（岐阜県）」

大会結果

特設ページやYouTubeで地区大会決勝戦を公開

各地区大会の決勝の様子は、日刊スポーツサイト内の本大会特設ページおよび、日刊スポーツの公式YouTubeチャンネルで公開予定（大会１週間後を予定）です。

＜ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会 特設ＨＰ＞

ＵＲＬ：https://www.nikkansports.com/soccer/special/chibirin_2026/

＜YouTubeアカウント「日刊スポーツ」＞

ＵＲＬ：https://www.youtube.com/channel/UCiIOLClVfRzsDDwzT3eslIQ

TikTokでの配信

TikTokアカウント「ＪＡ全農チビリンピック」で、試合の模様や参加選手のコメントなど大会の様子を順次配信します。

ＵＲＬ：https://www.tiktok.com/@chibirinpic

全国各地の県産品が当たるＸプレゼント企画も実施！

応募方法：①Ｘアカウント「全農広報部スポーツ応援（@zennoh_sports）」をフォロー

②プレゼントキャンペーン投稿をリポスト

内 容：副賞として贈呈される商品を抽選でプレゼント。合計６回実施（予定）

＜全農広報部 スポーツ応援 公式Ｘアカウント＞

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出場選手への提供商品一覧

大会概要

（１）大会名称 ：ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会

（２）主 催 ：日刊スポーツホールディングス

（３）後 援 ：（公財）日本サッカー協会

（４）主 管 ：各地区サッカー協会

（５）今後の予定：

Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」について

Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」では、スポーツに関わる情報や、全農が「食」を通じてアスリートの皆さんをサポートする取り組みなどを発信しています。本大会の模様も随時投稿します。

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