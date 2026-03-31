「Minisforum M1 Lite」Intel Core Ultra 5 125U 搭載、コンパクトで高性能なミニPCを発表
2026年3月30日、MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITEDが運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニスフォーラム）は、Minisforum日本公式サイト（https://store.minisforum.jp/）にて、Intel Core Ultra 5 125U プロセッサーを搭載したコンパクトミニPC「Minisforum M1 Lite」を発表しました。
本製品は、Intel Core Ultra 5 125Uを搭載し、USB4、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2、トリプルディスプレイ出力に対応し、Windows 11 Proをプリインストールしています。作業効率を高めながら、金融・トレーディング、プログラミング、動画編集などの並列処理が求められる業務にもスムーズに対応し、プロフェッショナルのニーズに応えます。
「M1 Lite」商品ページ：[https://bit.ly/3QaZceg]
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345637/images/bodyimage1】
■ 「M1 Lite」の主な特徴
1）Intel(R) CoreTM Ultra 5 125U 搭載
「M1 Lite」は、12コア・14スレッド構成のIntel Core Ultra 5 125U（最大4.3GHz）を搭載しています。バランスの取れた性能を実現しており、日常業務、ウェブ閲覧、ビデオ会議、マルチタスク処理をスムーズにこなすことができます。
さらに、ネイティブAI NPU 21 TOPSを実現し、AIアプリケーションや次世代ワークロードにも対応します。
2）コンパクト設計 × 柔軟な設置性
約130×126×50.4mmのコンパクト筐体と、約0.6kgの軽量設計により、デスクスペースを有効活用できます。
また、VESAマウントによる背面取り付けにも対応しており、オフィス、自宅、会議室など、さまざまなシーンに柔軟に対応可能です。
3）最大3画面・8K出力対応
HDMI 2.1 TMDS、DisplayPort 1.4、USB4ポートを備え、最大3画面の同時出力に対応します。
USB4およびDisplayPort 1.4ポート経由で最大8K@60Hz（または4K@144Hz）の超高解像度出力を実現します。作業領域を大幅に拡大し、データ分析、クリエイティブ作業、マルチタスク処理の効率を効果的に向上させます。
4）USB4によるワンケーブル接続
USB4を採用することで、1本のケーブルだけで接続が完了し、作業スペースを最大限に活用できます。65～100WのPD入力（出力15W）に対応しており、PCへの給電と同時に画面出力やデータ転送が可能です。ケーブルの煩雑さを解消し、すっきりとしたデスク環境がスムーズなマルチタスク処理をサポートします。
5）高速メモリ・ストレージ対応
・DDR5 SO-DIMMスロット ×2（最大96GB）
・M.2 PCIe 4.0 SSDスロット ×2
大容量データ処理や複数アプリケーションの同時実行に対応するだけでなく、将来の拡張ニーズにも柔軟に対応します。
6）高速ネットワークと優れた接続性
・Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.2
・2.5GbE 有線LAN
安定した高速通信により、オンライン会議や大容量データの送受信をスムーズに行えます。
7）静音性と安定性を両立した冷却設計
PCM（相変化素材）とブロワーファンを組み合わせた冷却システムにより、効率的な放熱を実現します。
動作音は45デシベル以下に抑えられており、静かな環境でも快適にご利用いただけます。長時間稼働しても、安定した性能を維持します。
■ 製品概要
製品名：Minisforum M1 Lite
CPU： Intel Core Ultra 5 125U
メモリ： DDR5 SO-DIMM ×2（最大96GB）
ストレージ： M.2 PCIe 4.0 SSD ×2
映像出力： HDMI 2.1 TMDS/ DP 1.4 / USB4（最大3画面・8K対応）
ネットワーク： Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.2 / 2.5GbE LAN
インターフェース： USB4ポート（PD給電対応）
サイズ： 約130×126×50.4mm
重量： 約0.6kg
■ MINISFORUMについて
MINISFORUMは、高性能かつコンパクトなPC製品をグローバルに展開するブランドです。日常的な使用からビジネス、人工知能、クリエイティブデザインに至るまで、あらゆるニーズに応える製品の開発に注力し、ユーザーに快適で効率的なコンピューティング環境を提供しています。
「M1 Lite」商品ページ：[https://bit.ly/3QaZceg]
配信元企業：MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITED
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