アートを通じて障がい者支援を行う一般社団法人キャンバス(所在地：東京都千代田区)は、寄付者が選ぶ障がい者アートコンテスト『第5回キャンバスアートコンテスト』を実施し、2026年3月31日(火)に入賞作品を発表します。





ひまわり 制作風景





入賞作品紹介ページ： https://canvaz.art/pages/contest2601









■『キャンバスアートコンテスト』について

キャンバスアートコンテストは、ECサイトを通じた寄付者の投票によって、入賞作品を選ぶ障がい者アートコンテストです。寄付者が応援したい作品を選び、直接選考に携わる形式にすることで、より多くの方が障がい者アーティストの作品を知るきっかけを作ると同時に、寄付にふれる機会を増やすことを目的にしています。









■キャンバスアートコンテストの詳細

実施期間：2026年1月1日(日)～2月28日(土)

URL： https://canvaz.art/pages/contest2601

投票(寄付)は1,000円からでき、1,000円を1票とします。









■コンテストにご協力いただいた企業一覧(順不同)

● 森トラスト賞(森トラスト株式会社)

● 光村印刷賞(光村印刷株式会社)

● サンコンタクトレンズ賞(株式会社サンコンタクトレンズ)









■寄付者が選んだ最優秀賞、優秀賞作品を紹介

最優秀賞(賞金20万円)

作品名：「ひまわり」 アーティスト名：前川拓哉





ひまわり





優秀賞(賞金10万円)

作品名：「水あそび」 アーティスト名：Rin.





水あそび





■協賛企業が選んだ入賞作品をご紹介

＜森トラスト賞*＞

「東京ワールドゲート2階 TOKYO WORLD GATE CoCo Lounge」*1 および

軽井沢の「万平ホテル」*2にて作品展示





作品名：「鳳凰」 アーティスト名：松本美紀





鳳凰





*1 TOKYO WORLD GATE CoCo Lounge展示期間：4月1日(水)～4月30日(木)予定

施設へのご入館には「東京ワールドゲートCoCoラウンジ」の公式LINEのメニュー画面より入館証のご提示が必要となります。

*2 万平ホテル 展示期間：5月18日(月)～6月30日(火)予定





＜光村印刷賞(4作品)＞

● 光村印刷の名刺裏に作品デザインを採用

● 複製作品展示＆進呈

● デスクトップ壁紙カレンダーのデザインに採用





作品名：「陽気なクジラ」 アーティスト名：りすもっち









陽気なクジラ





作品名：「そら、飛ぶよ」 アーティスト名：海原亜耶





そら、飛ぶよ





作品名：「森で」 アーティスト名：タケ





森で





作品名：「ビードロを吹くウラベニホテイシメジ」 アーティスト名：mytoshi





ビードロを吹くウラベニホテイシメジ





＜サンコンタクトレンズ賞＞

金賞：賞金3万円、SDGs・CSR活動報告書に作品を掲載

作品名：「草原のヒツジたち」 アーティスト名：オバケのタムタム





草原のヒツジたち





銀賞：賞金1万円(2作品)

作品名：「柿」 アーティスト名：鈴木 或有 (あるあ)





柿





作品名：「目覚め」 アーティスト名：つくし





目覚め





■障がい者ならではの感性が光る絵画に焦点を当てた経済的なサポート

障がい者は、福祉施設等のプログラムにおいて絵を描く機会が多く、独特の感性で表現された唯一無二の世界にいざなってくれる名作も続々と生み出されています。これらの名作に焦点を当てることで、障がい者アーティストを応援したい“きもち”を寄付という“かたち”にし、経済的な自立支援の仕組みを作りました。





しかし、寄付という行為に対しては「ハードルが高い」「馴染みがない」という声も少なくありません。そこで、一人でも多くの方が寄付に触れる機会を増やし、また障がい者アーティストの作品を知るきっかけ作りになればと立ち上げたのが「キャンバスアートコンテスト」です。





“きもち”を“かたち”に

障がい者の“きもち”をアートという“かたち”に。

障がい者アーティストを応援したい“きもち”を“かたち”に。









■法人概要

商号 ： 一般社団法人キャンバス

代表者 ： 代表理事 中澤 俊太

所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-3-6 BIZMARKS麹町

設立 ： 2022年2月

事業内容： アートを通じた障がい者の自立支援

URL ： https://canvaz.art/









【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人キャンバス 事務局

TEL ： 03-6777-7037

お問い合せフォーム： https://canvaz.art/pages/contact