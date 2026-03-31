短編映画『思い出はゴーグルの向こうに』は、第37回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストの卒業イベントにてランキング1位となった旭惟吹をはじめ、佐藤倖斗、飯田遥希が名を連ねる。旭は同コンテストで審査員特別賞を受賞し、先日発表されたドラマ「俺たちの箱根駅伝」(NTV系)にも登場。佐藤は同コンテストのグランプリ、飯田もファイナリストで、今後の活躍が期待される俳優たちである。さらに、先生役として2.5次元舞台（「MANKAI STAGE『A3!』」シリーズ、「舞台『刀剣乱舞』」など）で活躍する伊崎龍次郎を迎える。脚本は佐東みどり（書籍「恐怖コレクター」）、監督は谷健二（映画『追想ジャーニー リエナクト』）が務め、4月26日（日）のイベントで初披露される。チケットは4月8日（水）に発売予定。最新情報はSNSなどで確認してほしい。【映画出演権争奪】第37回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト 卒業イベント昨年3月、第37回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストのファイナリスト15名と、同年2月に上演された舞台「ハイスクール・ハイ・ライフ4」の出演者を中心に、『JUNON TV』および『SHOWROOM』内で映画出演者をかけたオーディションが行われた。●あらすじそれは、偽りの世界。だけど、本当の思いが詰まっている。ある日、故郷の高校を訪れた惟吹は、教室でゴーグルを見つける。何げなくつけてみると、ゴーグルの向こうに、懐かしい面々が見えた。倖斗と遥希だ。ゴーグルはVR装置だったのだ。惟吹は２人に戸惑うが、彼らを見ていくうちに高校時代を思い出す。それは、楽しい思い出。しかし同時に、惟吹にとっては苦い思い出でもあった。青春の光と影。VRが映し出す新感覚ハートフルストーリー。●コメント・旭惟吹まず、出演が決まった時は純粋にとても嬉しかったこととジュノンの同期とこうして同じ作品を一緒に作り上げることに特別な縁を感じてすごくワクワクしたことを覚えてます。現在と高校時代を行き来するストーリーなので、今を生きている自分としての感情と、高校生だった頃のまっすぐでどこか未熟な感情。その微妙な差をどう出すかにはすごく悩みました。観てくださる方に、懐かしさや今だからこそ響く学生時代のフレッシュな気持ちを受け取ってもらえたら嬉しいです。・佐藤倖斗『思い出はゴーグルのむこうに』ユキト役を務めさせていただきました、佐藤倖斗です。谷監督とは舞台『ハイスクール・ハイ・ライフ4』でお世話になり、再びご一緒させていただけること、とても光栄に思います。伊崎さん、旭くん、飯田くん、スタッフの皆様と共に、素晴らしい作品が出来上がったのではないかと思っています！そしてこの作品は、皆様からたくさんの温かい応援をいただいたおかげで出演が叶った作品です！精一杯の感謝の気持ちを込めて演じました。ぜひ楽しんでいただけると嬉しいです！・飯田遥希役柄と同じ高校生ということもあり、自分の経験とも重なり、自然体で向き合えたと思います。些細なボタンの掛け違いから物語が動き出す青春ストーリーで、改めて友の大切さを感じました。少し垢抜けない高校時代の姿と、卒業後の変化したビジュアル、その違いもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです！●プロフィール・旭惟吹2024年、第37回「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」で審査員特別賞を受賞し、2025年、ドラマ「海老だって鯛が釣りたい」・「誘拐の日」にW出演し俳優デビュー。2026年10月から放送予定の「俺たちの箱根駅伝」(NTV系)に渡瀬拓役で出演する。・佐藤倖斗2008年12月4日生まれ17歳運動はダンスとバスケが得意。猫を飼っており大の猫好き。第37回「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」グランプリ・飯田遥希2007年8月17日生まれ18歳特技はサッカー、マラソン第37回「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」ファイナリスト・伊崎龍次郎1994年1月17日生まれ。大阪府出身。2015年、ミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズン 青学vs不動峰 神尾アキラ役にて本格デビュー。主な出演作は、舞台『刀剣乱舞』（獅子王役）、MANKAI STAGE『A3!』(飛鳥晴翔役)、舞台『ブルーロック』2nd STAGE(成早朝日役)、Butlers' 歌劇『悪魔執事と黒い猫』～薔薇薫る舞踏会編～(ラト・バッカ役)、舞台『忘却バッテリー』(土屋和季役)など。●クレジット旭惟吹佐藤倖斗 飯田遥希 / 伊崎龍次郎脚本：佐東みどり 監督：谷健二(c)『思い出はゴーグルの向こうに』製作委員会●Xhttps://x.com/hshl2022