Gartnerが発表した「Top Strategic Technology Trends for 2026」によると、AIの発展はプラットフォーム化とインフラガバナンスの段階へと移行しており、企業競争の鍵は計算資源のオーケストレーション能力とコスト効率管理にあるとされている。こうしたトレンドを背景に、AIインフラソフトウェア企業であるINFINITIXは、IT WEEK JAPAN 2026においてPhisonと共同出展し、台湾資策会の「TAIWAN Tech」パビリオン内で「異種計算資源の柔軟な最適配分とTCO最適化ソリューション」を展示すると発表した。展示場所は東京ビッグサイト西館4階W20-22、会期は2026年4月8日から4月10日まで。

異種計算資源を統合し、AIインフラ管理の新アーキテクチャを構築

本展示は、INFINITIXの中核製品であるAI-Stackを基盤とし、Kubernetesネイティブアーキテクチャを通じてNVIDIAおよびAMDのGPU、さらにPhisonの高速AI SSDを統合することで、異なるブランドおよびアーキテクチャの計算資源を一元管理する。これにより、ノードをまたいだ柔軟なスケジューリングと動的配分を実現する。加えて、マルチテナントのアクセス制御、自動スケジューリング、集中監視および課金機能を統合し、企業は単一プラットフォーム上でAI計算資源を包括的に管理できるようになる。結果として、異種環境の統合および運用管理に伴う複雑性を大幅に低減する。

GPUメモリ制約を突破、SSD拡張により高効率な学習を実現

AI学習において企業が直面するGPUメモリ容量の制約および高コスト問題に対し、本ソリューションではPhisonのaiDAPTIV+技術を導入し、高速AI SSDを用いたGPUメモリの動的拡張を実現する。ストレージ層をAI演算アーキテクチャに組み込むことで、高価な HBM GPUを全面的に導入することなく、大規模モデルの学習を可能にする。これにより、計算資源利用効率と投資対効果を向上させ、企業に対してより柔軟なインフラ構成戦略を提供する。

インテリジェントオーケストレーションにより効率を向上、TCO 最適化を実現

計算資源オーケストレーションの観点では、AI-Stackはタスクの優先度に応じて計算資源を動的に配分し、高性能GPUをモデル学習およびリアルタイム推論に割り当てる一方、SSD拡張アーキテクチャを活用して研究開発やオフライン処理を支援する。こうした精緻な計算資源管理により、GPU利用率を向上させるとともに遊休コストを削減し、多様なAI ワークロード環境において最適なリソース配分を実現する。結果として、全体のTCO（総保有コスト）の最適化につながる。

日本市場での展開を強化、Edge AIとデータセンターの高度化を推進

INFINITIXは、今回の協業が単なるソフト・ハード統合にとどまらず、日本市場における Edge AIおよびデータセンター高度化の動向にも対応するものであると指摘する。日本ではデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進に伴い、低遅延処理および柔軟な計算資源オーケストレーションに対する需要が高まっており、産業構造は集中型クラウドからエッジコンピューティングと分散型AIインフラの併存へと移行しつつある。AI-StackとaiDAPTIV+を組み合わせることで、企業は限られたデータセンターリソースの中でも拡張性の高いAIインフラを構築でき、性能とコストの両立を図りながら、AIアプリケーションの実装およびデータセンター高度化を加速できる。

展示会情報

- 展示会名：Japan IT Week 春 2026- 会期：2026年4月8日（水）～4月10日（金）- 時間：10：00 ～ 17：00- 会場：東京ビッグサイト- ブース番号：西ホール4F / W20-22- 展示エリア：TAIWAN Tech パビリオン- 入場用バッジ登録：https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1630432101495270-FIW