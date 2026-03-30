「通院回数をできるだけ抑えたい」という相談が、3月下旬以降増えています。



仕事や生活の制約に加え、治療を計画的に進めたいというニーズの高まりを背景に、歯科医療においても“治療設計”という考え方への関心が高まっています。



東京・港区の神谷町デンタルクリニックでは、こうした患者ニーズの変化に加え、診療に使用する一部資材の入荷時期が読みづらい場面が見られるなど、治療環境の変化も実感しています。





現場で起きている変化

3月下旬以降、当院では初診のご相談が増加しています。特に・通院回数をできるだけ抑えたい・海外転居前に治療を終えたい・仕事の都合で通院頻度に制約があるといったご相談が目立ちます。従来は「時間が取れないため治療を後回しにする」という選択も見られましたが、最近では「限られた条件の中で、どのように進めるかを考えたい」というご相談へと変化してきています。

背景にある変化

こうした動きの背景には、生活スタイルの変化に加え、歯科医療を取り巻く環境の変化も影響していると考えられます。歯科診療では、診療用グローブ、消毒用アルコール、浸潤麻酔カートリッジなど、日常的に使用する資材が安定的に供給されることを前提に成り立っています。一方で、これらの一部資材において、入荷時期が読みづらい場面が見られるなど、従来と比べて供給の変動を感じるケースもあります。また、医療資材の多くは国際的なサプライチェーンに依存しており、エネルギー価格や物流環境の変動の影響を受ける可能性も指摘されています。こうした状況は、治療をその場ごとに判断するのではなく、あらかじめ全体の流れを設計する必要性を高める一因となっています。

これからの歯科治療の考え方

このような背景から、歯科治療は「何をするか」だけでなく、「どのように進めるか（治療設計）」が重要になってきていると考えています。治療を短期間にまとめるためには、単に回数を減らすのではなく、全体像を把握したうえで、順序や優先順位を設計することが前提となります。

当院の取り組み

神谷町デンタルクリニックでは、・初診時の全体的な状態把握・通院可能な回数や期間の確認・治療工程の事前設計といったプロセスを通じて、患者ごとに異なる条件に合わせた治療の進め方を検討しています。2014年の開院以来、こうした考え方のもと診療を行っており、海外在住の方や、通院回数に制約のある方からのご相談も多く受けています。

医師コメント

「通院回数や期間に制約がある方が増える中で、最初に全体を把握し、進め方を設計する重要性をより強く感じています。診療で使用する資材についても、従来と比べて入荷時期に幅を感じる場面があり、治療を計画的に進めることの意義は高まっていると考えています。条件が限られている場合でも、事前に整理することで無理のない進め方を見つけやすくなると感じています。」

まとめ

通院回数や治療期間に制約を持つ患者が増える中で、歯科医療においても“設計から始める”という考え方の重要性が高まっています。また、医療資材の供給環境を含めた診療環境の変化も踏まえ、今後はより一層、治療の進め方を事前に組み立てる視点が求められていくと考えられます。

■お問い合わせ神谷町デンタルクリニックでは現在の状態や通院条件に応じた治療の進め方について、ご相談を受け付けています。