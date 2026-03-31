すみだトリフォニーホール（主催：公益財団法人墨田区文化振興財団／ジャパン・アーツ）は、2026年9月19日（土）、世界的ヴァイオリニスト、レイ・チェンによる特別企画コンサート「Play with Ray」を開催いたします。本公演は、レイ・チェン自身が主導するグローバル・オーディション・プロジェクト「Play with Ray」の日本初開催となるものです。世界中のアマチュア奏者を対象にしたオーディションを通じて選ばれた入賞者が、レイ・チェンおよび新日本フィルハーモニー交響楽団と共演する、かつてない舞台が実現します。「夢のソリスト体験。世界があなたの舞台になる。」というコンセプトのもと、本企画は一般のコンサートにとどまらず、次世代の音楽家や音楽愛好家に新たな挑戦の機会を提供する国際的プロジェクトとして注目を集めています。コンサート前半ではオーディションを勝ち抜いたファイナリストと、レイ・チェンが、バッハ《2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV104》を演奏し、舞台に立ちます。後半には、マックス・リヒターによる《四季》をはじめとしたプログラムを展開し、革新性と伝統が交差するプログラムで披露します。出演はレイ・チェン（ヴァイオリン）、オーディション・ファイナリスト、そして新日本フィルハーモニー交響楽団。バッハ《2つのヴァイオリンのための協奏曲》、サラサーテ《ツィゴイネルワイゼン》など、ヴァイオリニストの魅力を最大限に引き出すプログラムでお届けします。世界的アーティストと同じ舞台に立つという希少な機会と、その瞬間を観客と共有するコンサート形式が融合した本公演で、クラシック音楽の新たな可能性を提示します。オーディションの受付は2026年5月1日（金）～2026年5月31日（日）23:59 JST（日本時間）を予定しています。【公演情報】すみだ五彩の芸術祭 トリフォニーホール特別企画「レイ・チェン Play with Ray」［日時］2026年9月19日（土）15:00開演（14:15開場）［会場］すみだトリフォニーホール 大ホール（東京都墨田区錦糸１丁目２番３号）［出演］レイ・チェン［ヴァイオリン］ オーディションファイナリスト［優勝者］ 新日本フィルハーモニー交響楽団［曲目］J.S.バッハ：2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043マックス・リヒター／リコンポーズド・バイ・マックス・リヒター～ヴィヴァルディ「四季」サラサーテ／ツィゴイネルワイゼン ［チケット料金］（全席指定）SS席 11,000円（限定グッズ付き） S席 9,000円 A席 7,500円 B席 6,000円［発売日］WEB先行発売：2026年4月15日（水）10:00一般発売：2026年4月19日（日）10:00［チケットのお申込み・お問合せ］すみだトリフォニーホール チケットセンターTEL：03-5608-1212「play with Ray」特設サイト・オーディション情報はこちらhttps://triphony.com/triphony-gosai/ray-chen/detail_j.php主催：すみだトリフォニーホール（公益財団法人墨田区文化振興財団）／ジャパン・アーツ協力：公益財団法人新日本フィルハーモニー交響楽団