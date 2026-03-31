工場自動化用産業制御機器市場の規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「工場自動化用産業制御機器市場の将来動向と機会分析（2025年～2035年）」と題した市場調査レポートを発表しました。本レポートでは、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるように設計されています。本調査では、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合のベンチマーキング、ならびに各社のGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
工場自動化用産業制御機器市場は、世界の製造エコシステムにおいて重要な役割を担っており、生産性の向上、運用コストの削減、製品品質の改善を実現します。この市場には、プログラマブルロジックコントローラ（PLC）、分散制御システム（DCS）、監視制御およびデータ収集（SCADA）、センサー、ロボティクス、ヒューマンマシンインターフェース（HMI）などの幅広い技術が含まれます。インダストリー4.0やスマート製造の進展に伴い、自動化および制御機器の需要は多様な産業分野で急速に拡大しています。
市場規模とシェア
工場自動化用産業制御機器市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.4％で成長し、2035年末までに2,340億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2024年の市場規模は1,570億米ドルでした。
地域別では、中国、日本、韓国などの急速な工業化により、アジア太平洋地域が37％以上の市場シェアを占めています。用途別では、製造業が最大のエンドユーザーとして市場を牽引しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345646/images/bodyimage1】
成長要因
工場自動化用産業制御機器市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです：
運用効率向上への需要増加：コスト削減、エラー最小化、生産速度向上のために自動化の導入が進んでいます。
インダストリー4.0の進展：AI、機械学習、産業用IoT（IIoT）の統合により、リアルタイム監視、予知保全、インテリジェントな意思決定が可能になっています。
労働力不足：先進国における高齢化や熟練労働者不足が、自動化導入を加速させています。
ロボットおよび協働ロボットの普及：柔軟な製造や反復作業の自動化において利用が拡大しています。
品質と精度への要求：自動化により製品品質の一貫性が確保され、不良率が低減されます。
エネルギー効率と持続可能性：エネルギー最適化や炭素排出削減を目的とした自動化導入が進んでいます。
市場セグメンテーション
工場自動化用産業制御機器市場は以下のように分類されます：
コンポーネント別：ハードウェア（コントローラ、センサー、ドライブ、ロボット）、ソフトウェア（自動化プラットフォーム、分析ツール）、サービス（統合、保守、コンサルティング）（ハードウェアが57～68％で主導）
制御システム別：分散制御システム（DCS）、プログラマブルロジックコントローラ（PLC）、SCADAシステム、製造実行システム（MES）（大規模プロセスでDCSが主導）
製品タイプ別：産業用ロボット、センサー、マシンビジョンシステム、制御バルブおよびドライブ（産業用ロボットが大きな割合）
用途別：組立、包装、マテリアルハンドリング、品質管理（特に包装および組立で急成長）
工場自動化用産業制御機器市場は、世界の製造エコシステムにおいて重要な役割を担っており、生産性の向上、運用コストの削減、製品品質の改善を実現します。この市場には、プログラマブルロジックコントローラ（PLC）、分散制御システム（DCS）、監視制御およびデータ収集（SCADA）、センサー、ロボティクス、ヒューマンマシンインターフェース（HMI）などの幅広い技術が含まれます。インダストリー4.0やスマート製造の進展に伴い、自動化および制御機器の需要は多様な産業分野で急速に拡大しています。
市場規模とシェア
工場自動化用産業制御機器市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.4％で成長し、2035年末までに2,340億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2024年の市場規模は1,570億米ドルでした。
地域別では、中国、日本、韓国などの急速な工業化により、アジア太平洋地域が37％以上の市場シェアを占めています。用途別では、製造業が最大のエンドユーザーとして市場を牽引しています。
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成長要因
工場自動化用産業制御機器市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです：
運用効率向上への需要増加：コスト削減、エラー最小化、生産速度向上のために自動化の導入が進んでいます。
インダストリー4.0の進展：AI、機械学習、産業用IoT（IIoT）の統合により、リアルタイム監視、予知保全、インテリジェントな意思決定が可能になっています。
労働力不足：先進国における高齢化や熟練労働者不足が、自動化導入を加速させています。
ロボットおよび協働ロボットの普及：柔軟な製造や反復作業の自動化において利用が拡大しています。
品質と精度への要求：自動化により製品品質の一貫性が確保され、不良率が低減されます。
エネルギー効率と持続可能性：エネルギー最適化や炭素排出削減を目的とした自動化導入が進んでいます。
市場セグメンテーション
工場自動化用産業制御機器市場は以下のように分類されます：
コンポーネント別：ハードウェア（コントローラ、センサー、ドライブ、ロボット）、ソフトウェア（自動化プラットフォーム、分析ツール）、サービス（統合、保守、コンサルティング）（ハードウェアが57～68％で主導）
制御システム別：分散制御システム（DCS）、プログラマブルロジックコントローラ（PLC）、SCADAシステム、製造実行システム（MES）（大規模プロセスでDCSが主導）
製品タイプ別：産業用ロボット、センサー、マシンビジョンシステム、制御バルブおよびドライブ（産業用ロボットが大きな割合）
用途別：組立、包装、マテリアルハンドリング、品質管理（特に包装および組立で急成長）