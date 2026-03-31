EVトラクションモーター市場の規模、シェア分析、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「EVトラクションモーター市場の将来動向と機会分析（2025年～2035年）」と題した市場調査レポートを発表しました。本レポートでは、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるように設計されています。本調査では、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合のベンチマーキング、ならびに各社のGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
EV（電気自動車）トラクションモーター市場は、世界の自動車および電動化産業において急速に拡大している重要なセグメントです。トラクションモーターはEVの中核部品であり、電気エネルギーを機械的動力に変換して車両を駆動します。クリーンモビリティや脱炭素化への世界的な移行に伴い、高性能かつ高効率なトラクションモーターの需要は大幅に増加しています。
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市場規模とシェア
EVトラクションモーター市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）13.8％で成長し、2035年末までに473億7,000万米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は159億9,000万米ドルでした。
地域別では、中国、日本、韓国などにおけるEV生産の拡大により、アジア太平洋地域が50％以上の市場シェアを占めています。車両タイプ別では、完全電気自動車（BEV）が60％以上のシェアを持ち、最大のセグメントとなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345643/images/bodyimage1】
成長要因
EVトラクションモーター市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです：
電気自動車の急速な普及：各国の電動化推進によりEV販売台数が増加し、需要の主要な原動力となっています。
政府の政策およびインセンティブ：補助金、税制優遇、厳格な排出規制がEV普及を促進し、トラクションモーター需要を押し上げています。
エネルギー効率の向上ニーズ：トラクションモーターはエネルギー変換効率を最大化し、航続距離や性能の向上に寄与します。
技術革新：永久磁石同期モーター（PMSM）などの革新により、性能と信頼性が向上しています。
バッテリーコストの低下：バッテリー価格の低下によりEVが手頃になり、モーター需要も増加しています。
持続可能な輸送への移行：環境意識の高まりと脱炭素化目標が市場拡大を加速させています。
市場セグメンテーション
EVトラクションモーター市場は以下のように分類されます：
モータータイプ別：永久磁石同期モーター（PMSM）、誘導モーター（IM）、スイッチドリラクタンスモーター（SRM）
出力別：低出力（100kW未満）、中出力（100～250kW）、高出力（250kW超）
車両タイプ別：バッテリー電気自動車（BEV）、プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）、ハイブリッド電気自動車（HEV）
用途別：乗用車、商用車、二輪車など
地域別：北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
これらの中で、BEVセグメントが市場を主導しており、PHEVセグメントはハイブリッドの柔軟性により最も高い成長が見込まれています。
EV（電気自動車）トラクションモーター市場は、世界の自動車および電動化産業において急速に拡大している重要なセグメントです。トラクションモーターはEVの中核部品であり、電気エネルギーを機械的動力に変換して車両を駆動します。クリーンモビリティや脱炭素化への世界的な移行に伴い、高性能かつ高効率なトラクションモーターの需要は大幅に増加しています。
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市場規模とシェア
EVトラクションモーター市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）13.8％で成長し、2035年末までに473億7,000万米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は159億9,000万米ドルでした。
地域別では、中国、日本、韓国などにおけるEV生産の拡大により、アジア太平洋地域が50％以上の市場シェアを占めています。車両タイプ別では、完全電気自動車（BEV）が60％以上のシェアを持ち、最大のセグメントとなっています。
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成長要因
EVトラクションモーター市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです：
電気自動車の急速な普及：各国の電動化推進によりEV販売台数が増加し、需要の主要な原動力となっています。
政府の政策およびインセンティブ：補助金、税制優遇、厳格な排出規制がEV普及を促進し、トラクションモーター需要を押し上げています。
エネルギー効率の向上ニーズ：トラクションモーターはエネルギー変換効率を最大化し、航続距離や性能の向上に寄与します。
技術革新：永久磁石同期モーター（PMSM）などの革新により、性能と信頼性が向上しています。
バッテリーコストの低下：バッテリー価格の低下によりEVが手頃になり、モーター需要も増加しています。
持続可能な輸送への移行：環境意識の高まりと脱炭素化目標が市場拡大を加速させています。
市場セグメンテーション
EVトラクションモーター市場は以下のように分類されます：
モータータイプ別：永久磁石同期モーター（PMSM）、誘導モーター（IM）、スイッチドリラクタンスモーター（SRM）
出力別：低出力（100kW未満）、中出力（100～250kW）、高出力（250kW超）
車両タイプ別：バッテリー電気自動車（BEV）、プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）、ハイブリッド電気自動車（HEV）
用途別：乗用車、商用車、二輪車など
地域別：北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
これらの中で、BEVセグメントが市場を主導しており、PHEVセグメントはハイブリッドの柔軟性により最も高い成長が見込まれています。