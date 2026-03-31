「ナッ！」と驚く“全員活躍AI”の裏側を描く！1,000社突破の企業定額制・生成AIサービス「ナレフルチャット」初のCMを3月31日より公開
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」のCM動画を2026年3月31日（火）より公開します。「全員活躍 プロンプト編」「全員活躍 社内データ活用編」の2本を展開し、“だれでも使いこなせる全員活躍AI”というコンセプトを発信します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345645/images/bodyimage1】
■ CM公開の背景・目的
生成AIの業務活用は、いまや企業の競争力を左右する重要なテーマとなっています。一方で、現場では「使い方がわからない」「一部の社員しか活用できていない」「導入したものの定着しない」といった課題が多く、生成AIの“全社浸透”は依然として大きな壁となっています。
ナレフルチャットは、こうした課題を解決するために、プロンプト自動生成・改善や社内ノウハウ共有機能により、AIリテラシーに差がある組織でも、誰もが自然に生成AIを使いこなせる環境を提供してきました。すでに1,000社で利用されており、実際の業務現場で「使えるAI」として支持を広げています。
今回公開するCMは、生成AIを“一部の社員が使えるもの”ではなく、“全員が活躍するための武器”として描くことで、企業のAI活用を次の段階へ進めることを目指しています。サービス認知の拡大に加え、生成AI活用の本質的な課題である「全社定着」に対する新たな選択肢として広く訴求していきます。
＜ナレフルチャット導入事例＞
【株式会社セシール】
ECのレビュー分析から画像生成まで｜老舗通販企業が進める生成AI活用の最前線
https://www.knowleful.ai/case/cecile/
【きらぼしシステム株式会社】
属人化を防ぎナレッジを組織に蓄積｜金融グループ企業が進める段階的AI導入術
https://www.knowleful.ai/case/kiraboshi-system/
■ サービスの特徴・価値
ナレフルチャットは、ChatGPT・Gemini・Grok・Claude・Perplexityなど複数の最新AIモデルを一つのプラットフォームで利用できる法人向け生成AIチャットサービスです。
最大の特長は、目的を入力するだけでAIが最適なプロンプト（指示文）を自動生成・改善する点です。これによりプロンプト設計の知識がない社員でも、初日から高品質な生成AI活用を実現できます。各AIモデルの特性に応じた使い分けもAIが自動でサポートするため、利用者ごとのスキル差を気にせず、組織全体での活用を促進できます。
また、Excel・Word・PDFなどあらゆる形式の社内ドキュメントを読み込み、生成AIが即座に回答を提供するRAG機能も搭載。社内に散在するナレッジを検索・確認する時間を大幅に削減できます。
料金は企業単位の定額制（月額40,000円・税抜）で利用者数は無制限。部署や役職を問わず、全社員が生成AIを日常業務に取り入れられる設計となっており、低コストで全社展開を進めたい企業にとって、導入しやすい仕組みを実現しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345645/images/bodyimage2】
■ CMの見どころ
本CMは「全員活躍 プロンプト編」「全員活躍 社内データ活用編」の2テーマで構成されています。
「プロンプト編」ではAIへの指示出しに着目し、「社内データ活用編」では社内に眠るナレッジをAIが引き出す場面に焦点を当てており、同じ“全員活躍”というテーマを、それぞれ異なる切り口で描いています。
両作品に共通するのは、黄色いスーツをまとった“擬人化ナレフル”の活躍ぶりに、劇中の社長が目を丸くして何度も「ナッ！」と驚かされるという構成です。この驚きのリアクションをいかに「本物らしく」「バリエーション豊かに」見せるかに徹底的にこだわり、撮影現場では同じシーンで驚き方のパターンを何通りも収録。「どの『ナッ！』が一番面白いか」を真剣に議論しながら選び抜いています。また、スーツの投げ捨て方や、“擬人化ナレフル”との自然なやり取りを表現するための演出にも試行錯誤を重ねました。
クライマックスでは誰もが知るあのメロディに乗せた「ナレフルチャット～♪」のサビが高らかに流れ、"全員活躍AI"というメッセージで力強く締めくくられます。
劇中で「ナッ！」という驚きが何回飛び出すか、コミカルかつリズミカルな映像展開にもご注目ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345645/images/bodyimage3】
CMはYouTubeにて公開しています。
動画URL：
【全員活躍 プロンプト編】ナレフルチャット 法人向け生成AIチャット
https://youtu.be/TnbMS5yKogw
【全員活躍 社内データ活用編】ナレフルチャット 法人向け生成AIチャット
https://youtu.be/uPFf767Q7L8
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345645/images/bodyimage1】
■ CM公開の背景・目的
生成AIの業務活用は、いまや企業の競争力を左右する重要なテーマとなっています。一方で、現場では「使い方がわからない」「一部の社員しか活用できていない」「導入したものの定着しない」といった課題が多く、生成AIの“全社浸透”は依然として大きな壁となっています。
ナレフルチャットは、こうした課題を解決するために、プロンプト自動生成・改善や社内ノウハウ共有機能により、AIリテラシーに差がある組織でも、誰もが自然に生成AIを使いこなせる環境を提供してきました。すでに1,000社で利用されており、実際の業務現場で「使えるAI」として支持を広げています。
今回公開するCMは、生成AIを“一部の社員が使えるもの”ではなく、“全員が活躍するための武器”として描くことで、企業のAI活用を次の段階へ進めることを目指しています。サービス認知の拡大に加え、生成AI活用の本質的な課題である「全社定着」に対する新たな選択肢として広く訴求していきます。
＜ナレフルチャット導入事例＞
【株式会社セシール】
ECのレビュー分析から画像生成まで｜老舗通販企業が進める生成AI活用の最前線
https://www.knowleful.ai/case/cecile/
【きらぼしシステム株式会社】
属人化を防ぎナレッジを組織に蓄積｜金融グループ企業が進める段階的AI導入術
https://www.knowleful.ai/case/kiraboshi-system/
■ サービスの特徴・価値
ナレフルチャットは、ChatGPT・Gemini・Grok・Claude・Perplexityなど複数の最新AIモデルを一つのプラットフォームで利用できる法人向け生成AIチャットサービスです。
最大の特長は、目的を入力するだけでAIが最適なプロンプト（指示文）を自動生成・改善する点です。これによりプロンプト設計の知識がない社員でも、初日から高品質な生成AI活用を実現できます。各AIモデルの特性に応じた使い分けもAIが自動でサポートするため、利用者ごとのスキル差を気にせず、組織全体での活用を促進できます。
また、Excel・Word・PDFなどあらゆる形式の社内ドキュメントを読み込み、生成AIが即座に回答を提供するRAG機能も搭載。社内に散在するナレッジを検索・確認する時間を大幅に削減できます。
料金は企業単位の定額制（月額40,000円・税抜）で利用者数は無制限。部署や役職を問わず、全社員が生成AIを日常業務に取り入れられる設計となっており、低コストで全社展開を進めたい企業にとって、導入しやすい仕組みを実現しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345645/images/bodyimage2】
■ CMの見どころ
本CMは「全員活躍 プロンプト編」「全員活躍 社内データ活用編」の2テーマで構成されています。
「プロンプト編」ではAIへの指示出しに着目し、「社内データ活用編」では社内に眠るナレッジをAIが引き出す場面に焦点を当てており、同じ“全員活躍”というテーマを、それぞれ異なる切り口で描いています。
両作品に共通するのは、黄色いスーツをまとった“擬人化ナレフル”の活躍ぶりに、劇中の社長が目を丸くして何度も「ナッ！」と驚かされるという構成です。この驚きのリアクションをいかに「本物らしく」「バリエーション豊かに」見せるかに徹底的にこだわり、撮影現場では同じシーンで驚き方のパターンを何通りも収録。「どの『ナッ！』が一番面白いか」を真剣に議論しながら選び抜いています。また、スーツの投げ捨て方や、“擬人化ナレフル”との自然なやり取りを表現するための演出にも試行錯誤を重ねました。
クライマックスでは誰もが知るあのメロディに乗せた「ナレフルチャット～♪」のサビが高らかに流れ、"全員活躍AI"というメッセージで力強く締めくくられます。
劇中で「ナッ！」という驚きが何回飛び出すか、コミカルかつリズミカルな映像展開にもご注目ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345645/images/bodyimage3】
CMはYouTubeにて公開しています。
動画URL：
【全員活躍 プロンプト編】ナレフルチャット 法人向け生成AIチャット
https://youtu.be/TnbMS5yKogw
【全員活躍 社内データ活用編】ナレフルチャット 法人向け生成AIチャット
https://youtu.be/uPFf767Q7L8
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
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