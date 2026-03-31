【品川開催】未経験から姿勢調整専門店開業｜KCSセンターキャリア説明会
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345268/images/bodyimage1】
副業・独立志向の高まりを背景に
将来の収入や働き方に不安を感じる人が増える中、未経験から専門技術を身につけ、独立・開業までを目指せる新たなキャリアモデルが注目されている。
姿勢調整専門店「KCSセンター」のフランチャイズ本部である株式会社ネット（本社：岡山県）は、未経験者を対象としたキャリア説明会を2026年4月26日、東京都港区・品川にて開催する。
同説明会では、施術業界の現状や将来性に加え、未経験から専門技術を習得し、将来的に独立・開業を目指すまでの具体的なキャリアモデルを紹介する。専門教育機関での学びやインターン制度、開業後のサポート体制などについても詳しく説明される。
また当日は、実際の姿勢調整のデモンストレーションも実施。施術の流れや現場の雰囲気を具体的にイメージできる内容となっている。
同社では、2年間の教育課程を通じて基礎から専門技術までを段階的に習得できる体制を整備。未経験からでもスキルを身につけられる点が特徴で、開業後は全国展開するフランチャイズネットワークによる支援を受けながら事業運営が可能としている。
副業や独立を検討している会社員、健康分野に関心のある人、スポーツ経験を活かしたい人など、幅広い層に向けた内容となっている。
開催概要
【日時】
2026年4月26日（日）
(1)10:00～11:00
(2)14:00～15:00
※各回同内容
【会場】
ふれあい貸し会議室 品川 No.87
東京都港区高輪3丁目23-14 205号室
JR品川駅 高輪口 徒歩数分
【参加費】
無料（事前予約制）
説明会内容
● 施術業界の現状と将来性
● 未経験からのキャリア形成
● 専門教育機関での学び
● 開業までのステップ
● 収入モデル
● 開業後のサポート体制
お申し込み方法
下記フォームより申し込み
https://forms.gle/6p659Jsp4UQEmc6h7
お問い合わせ先
株式会社ネット
TEL：086-435-2204
※電話での申込みも可能
当日連絡先（携帯電話）：
080-4778-7109
会社概要
会社名：株式会社ネット
所在地：岡山県倉敷市
事業内容：姿勢を原因とする不調改善を軸に、フランチャイズ事業、教育事業、広報事業を展開。地域密着型の姿勢調整専門店「KCSセンター」の全国展開や、人材育成、講演・情報発信などを行っている。
配信元企業：株式会社ネット
副業・独立志向の高まりを背景に
将来の収入や働き方に不安を感じる人が増える中、未経験から専門技術を身につけ、独立・開業までを目指せる新たなキャリアモデルが注目されている。
姿勢調整専門店「KCSセンター」のフランチャイズ本部である株式会社ネット（本社：岡山県）は、未経験者を対象としたキャリア説明会を2026年4月26日、東京都港区・品川にて開催する。
同説明会では、施術業界の現状や将来性に加え、未経験から専門技術を習得し、将来的に独立・開業を目指すまでの具体的なキャリアモデルを紹介する。専門教育機関での学びやインターン制度、開業後のサポート体制などについても詳しく説明される。
また当日は、実際の姿勢調整のデモンストレーションも実施。施術の流れや現場の雰囲気を具体的にイメージできる内容となっている。
同社では、2年間の教育課程を通じて基礎から専門技術までを段階的に習得できる体制を整備。未経験からでもスキルを身につけられる点が特徴で、開業後は全国展開するフランチャイズネットワークによる支援を受けながら事業運営が可能としている。
副業や独立を検討している会社員、健康分野に関心のある人、スポーツ経験を活かしたい人など、幅広い層に向けた内容となっている。
開催概要
【日時】
2026年4月26日（日）
(1)10:00～11:00
(2)14:00～15:00
※各回同内容
【会場】
ふれあい貸し会議室 品川 No.87
東京都港区高輪3丁目23-14 205号室
JR品川駅 高輪口 徒歩数分
【参加費】
無料（事前予約制）
説明会内容
● 施術業界の現状と将来性
● 未経験からのキャリア形成
● 専門教育機関での学び
● 開業までのステップ
● 収入モデル
● 開業後のサポート体制
お申し込み方法
下記フォームより申し込み
https://forms.gle/6p659Jsp4UQEmc6h7
お問い合わせ先
株式会社ネット
TEL：086-435-2204
※電話での申込みも可能
当日連絡先（携帯電話）：
080-4778-7109
会社概要
会社名：株式会社ネット
所在地：岡山県倉敷市
事業内容：姿勢を原因とする不調改善を軸に、フランチャイズ事業、教育事業、広報事業を展開。地域密着型の姿勢調整専門店「KCSセンター」の全国展開や、人材育成、講演・情報発信などを行っている。
配信元企業：株式会社ネット
プレスリリース詳細へ