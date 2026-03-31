植物工場市場の規模、シェア、成長要因および予測見通し（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「植物工場市場の将来動向と機会分析（2025年～2035年）」と題した市場調査レポートを発表しました。本レポートでは、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるように設計されています。本調査では、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合のベンチマーキング、ならびに各社のGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
世界の植物工場市場は、制御環境型農業（CEA）の中でも高度なセグメントとして、持続可能で効率的な食料生産ソリューションへの需要の高まりにより急速に成長しています。植物工場は、人工照明、環境制御システム、自動化技術を活用し、完全に管理された屋内環境で作物を栽培します。都市化の進展や耕作可能な土地の減少に伴い、従来農業に代わる有効な手段として注目されており、年間を通じた安定生産と高収量、低環境負荷を実現しています。
サンプルレポートはこちらからお申し込みください@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/183
市場規模とシェア
植物工場市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.5％で成長し、2035年末までに19億9,000万米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は12億5,000万米ドルでした。
地域別では、技術革新、都市需要、政府支援により北米およびアジア太平洋地域が市場を主導しており、ヨーロッパも持続可能性への取り組みにより着実な成長を示しています。作物別では、葉物野菜が最大のセグメントであり、生産全体の約44～62％を占めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345647/images/bodyimage1】
成長要因
植物工場市場の拡大を支える主な要因は以下の通りです：
都市化と食料需要の増加：人口増加と都市拡大により、高効率で地域密着型の食料生産システムの需要が高まっています。
耕作可能土地の減少：工業化や気候変動による農地の減少が、屋内農業の導入を促進しています。
持続可能性と資源効率：水使用量を最大90～95％削減し、農薬使用も大幅に低減できるため、環境負荷の低い農業が実現可能です。
通年生産：制御環境により季節依存を排除し、安定した供給と品質を確保できます。
技術革新：LED照明、IoT、AI、自動化の統合により、収量向上と運用効率の最適化が進んでいます。
有機・無農薬食品の需要増加：新鮮で安全な食品への消費者需要が市場拡大を後押ししています。
市場セグメンテーション
植物工場市場は以下のように分類されます：
技術別：水耕栽培（約40～68％で主導）、エアロポニクス、アクアポニクス
作物別：葉物野菜（最大セグメント）、ハーブ、果実（例：イチゴ）、野菜・花卉
用途別：食品生産（主導）、医薬品、化粧品、研究・種子生産
施設タイプ別：建物型垂直農場、コンテナ型農場（柔軟性と拡張性によりコンテナ型も重要なシェア）
構成要素別：照明システム、環境制御システム、灌漑システム、監視・制御システム
課題
市場は高い成長可能性を持つ一方で、いくつかの課題も存在します。インフラ、照明、自動化システムに対する初期投資の高さが参入障壁となっています。また、人工照明や空調に伴うエネルギー消費の高さは運用コスト増加の要因となります。
さらに、生産拡大時のコスト効率維持の難しさや、主に葉物野菜に偏る作物の種類の限定性も、市場拡大の制約となっています。
世界の植物工場市場は、制御環境型農業（CEA）の中でも高度なセグメントとして、持続可能で効率的な食料生産ソリューションへの需要の高まりにより急速に成長しています。植物工場は、人工照明、環境制御システム、自動化技術を活用し、完全に管理された屋内環境で作物を栽培します。都市化の進展や耕作可能な土地の減少に伴い、従来農業に代わる有効な手段として注目されており、年間を通じた安定生産と高収量、低環境負荷を実現しています。
サンプルレポートはこちらからお申し込みください@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/183
市場規模とシェア
植物工場市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.5％で成長し、2035年末までに19億9,000万米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は12億5,000万米ドルでした。
地域別では、技術革新、都市需要、政府支援により北米およびアジア太平洋地域が市場を主導しており、ヨーロッパも持続可能性への取り組みにより着実な成長を示しています。作物別では、葉物野菜が最大のセグメントであり、生産全体の約44～62％を占めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345647/images/bodyimage1】
成長要因
植物工場市場の拡大を支える主な要因は以下の通りです：
都市化と食料需要の増加：人口増加と都市拡大により、高効率で地域密着型の食料生産システムの需要が高まっています。
耕作可能土地の減少：工業化や気候変動による農地の減少が、屋内農業の導入を促進しています。
持続可能性と資源効率：水使用量を最大90～95％削減し、農薬使用も大幅に低減できるため、環境負荷の低い農業が実現可能です。
通年生産：制御環境により季節依存を排除し、安定した供給と品質を確保できます。
技術革新：LED照明、IoT、AI、自動化の統合により、収量向上と運用効率の最適化が進んでいます。
有機・無農薬食品の需要増加：新鮮で安全な食品への消費者需要が市場拡大を後押ししています。
市場セグメンテーション
植物工場市場は以下のように分類されます：
技術別：水耕栽培（約40～68％で主導）、エアロポニクス、アクアポニクス
作物別：葉物野菜（最大セグメント）、ハーブ、果実（例：イチゴ）、野菜・花卉
用途別：食品生産（主導）、医薬品、化粧品、研究・種子生産
施設タイプ別：建物型垂直農場、コンテナ型農場（柔軟性と拡張性によりコンテナ型も重要なシェア）
構成要素別：照明システム、環境制御システム、灌漑システム、監視・制御システム
課題
市場は高い成長可能性を持つ一方で、いくつかの課題も存在します。インフラ、照明、自動化システムに対する初期投資の高さが参入障壁となっています。また、人工照明や空調に伴うエネルギー消費の高さは運用コスト増加の要因となります。
さらに、生産拡大時のコスト効率維持の難しさや、主に葉物野菜に偏る作物の種類の限定性も、市場拡大の制約となっています。