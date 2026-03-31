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丸栄産業株式会社の全株式取得について
山九株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：中村 公大、以下「当社」）は、2026年3月31日付で、丸栄産業株式会社（本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：吉見 学、以下「丸栄産業」）の全株式を取得し完全子会社化いたします。
丸栄産業は1958年に事業を開始され、北九州を拠点に防食・塗装、樹脂ライニング、防水、土木、解体、給排水設備改修、FRP関連事業など、幅広い分野で事業を展開しています。長年にわたり培ってきた施工力と技術力を有し、産業設備、社会インフラ、建築分野で多様な顧客基盤を築いております。
当社は基本理念である「人を大切にすること」のもと、これまで培ってきた技術・技能とノウハウを活かし、国内外で事業を展開しておりますが、現場管理・監督者や技能者の不足といった課題にも直面しています。今後は丸栄産業との一体感を醸成し、両社が保有する施工力、技術力、顧客基盤および人材を融合し、競争力をさらに強化し、サービス領域の拡大と新たな事業機会の創出を目指します。
特に、丸栄産業が強みを有する防食、塗装、樹脂ライニング、土木・建築改修、FRP関連分野は、当社グループのプラントメンテナンス事業およびインフラ分野との親和性が高く、今後の事業成長に向けた重要な基盤になると考えております。両社のリソースを効率的に活用し、顧客への提供価値を一層高めるとともに、当社の事業ポートフォリオの拡充と持続的成長の実現を推進してまいります。
お客様の事業環境の変化に対応するうえで、協力会社をはじめとするパートナーとの事業・資本提携が今後ますます重要になると考えております。『中期経営計画2026』に基づき、パートナーとの連携を強化し、協調・協創を通じて機能の補完・拡充を図り、競争力の強化に繋げてまいります。
【丸栄産業株式会社について】
名称
丸栄産業株式会社
設立年月日
2023年11月（創業1958年6月）
従業員数
176名
資本金
１億円
事業内容
各種塗装工事、耐熱・耐酸塗装工事、コンクリート防食・樹脂ライニング工事、防食エンジニアリング、マンション・ビル大規模改修工事、給排水設備改修工事、防水・土木・解体工事、強化プラスチック(FRP)製品の設計・製作・据付
代表者
代表取締役社長 吉見 学
所在地
福岡県北九州市小倉南区石原町 130-12
本件に関するお問合わせ先
インベスター・リレーションズ部 03-4334-1050
関連リンク
丸栄産業HP
https://marueisangyou.jp/
丸栄産業は1958年に事業を開始され、北九州を拠点に防食・塗装、樹脂ライニング、防水、土木、解体、給排水設備改修、FRP関連事業など、幅広い分野で事業を展開しています。長年にわたり培ってきた施工力と技術力を有し、産業設備、社会インフラ、建築分野で多様な顧客基盤を築いております。
特に、丸栄産業が強みを有する防食、塗装、樹脂ライニング、土木・建築改修、FRP関連分野は、当社グループのプラントメンテナンス事業およびインフラ分野との親和性が高く、今後の事業成長に向けた重要な基盤になると考えております。両社のリソースを効率的に活用し、顧客への提供価値を一層高めるとともに、当社の事業ポートフォリオの拡充と持続的成長の実現を推進してまいります。
お客様の事業環境の変化に対応するうえで、協力会社をはじめとするパートナーとの事業・資本提携が今後ますます重要になると考えております。『中期経営計画2026』に基づき、パートナーとの連携を強化し、協調・協創を通じて機能の補完・拡充を図り、競争力の強化に繋げてまいります。
【丸栄産業株式会社について】
名称
丸栄産業株式会社
設立年月日
2023年11月（創業1958年6月）
従業員数
176名
資本金
１億円
事業内容
各種塗装工事、耐熱・耐酸塗装工事、コンクリート防食・樹脂ライニング工事、防食エンジニアリング、マンション・ビル大規模改修工事、給排水設備改修工事、防水・土木・解体工事、強化プラスチック(FRP)製品の設計・製作・据付
代表者
代表取締役社長 吉見 学
所在地
福岡県北九州市小倉南区石原町 130-12
本件に関するお問合わせ先
インベスター・リレーションズ部 03-4334-1050
関連リンク
丸栄産業HP
https://marueisangyou.jp/