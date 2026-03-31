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【丹青社ニュースレター2026.3】＜3月のコラム更新情報＞
株式会社丹青社が2025年4月に開設したウェブメディア『丹青ノオト』。毎月の更新情報をニュースレターでお伝えいたします。
▼3月の新規コラムはこちら▼
2026.3.11
空き地からまちの価値を高める。地域に溶け込む防災シェア倉庫「防災POD」の挑戦
独立行政法人都市再生機構さまとNPO法人ピープルデザイン研究所さまが主導する、住宅密集エリアにおける空き地活用の取り組み「わざわざ空き地プロジェクト」。丹青社は取り組みのひとつである、日常時にも災害時にも機能する空き地活用の可能性を検討する実証実験「防災POD」の施工を担当しました。取り組みの構成メンバーであるupsetters architectsさまも交え、実証実験の意義や現在地、目指す未来について話を伺いました。
コラム記事はこちら
https://www.tanseisha.co.jp/tanseinote/detail/disaster_prevention_pod
2026.3.27
【創造ノオト No.01】
上垣内 泰輔 「20 年後のリアル空間の『本質』に関わる仕事をしていてほしい。」
丹青社創業80周年を記念した特別シリーズ企画「創造ノオト」。過去から現在までの回顧録ではなく、20年後の100周年に向けた自由な構想を一人ひとりが語ることで、丹青社が生み出していく未来を共有する企画です。その構想は、ノートの片隅に書いた個人的なメモのようなもの。けれど時に、そのメモが社会を変えるアイデアのタネになるかもしれません。20年後の未来に向けて、社員は何を思い、何を企てているのか。第1回は、デザインセンター プリンシパル クリエイティブディレクター 上垣内泰輔の「創造ノオト」を覗いてみます。
コラム記事はこちら
https://www.tanseisha.co.jp/tanseinote/detail/souzounote-01
https://digitalpr.jp/table_img/2871/131874/131874_web_1.png
※ニュースレターに掲載された内容は掲載⽇現在のものです。
その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
【ニュースレター・コラムサイトに関するお問い合わせ】
［会社名］株式会社丹青社
［部署名］経営企画センター 広報室
［担当者名］石綿、寺戸
［TEL］03-6455-8115
［Email］pr-staff@tanseisha.co.jp
関連リンク
丹青ノオト
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空き地からまちの価値を高める。地域に溶け込む防災シェア倉庫「防災POD」の挑戦
独立行政法人都市再生機構さまとNPO法人ピープルデザイン研究所さまが主導する、住宅密集エリアにおける空き地活用の取り組み「わざわざ空き地プロジェクト」。丹青社は取り組みのひとつである、日常時にも災害時にも機能する空き地活用の可能性を検討する実証実験「防災POD」の施工を担当しました。取り組みの構成メンバーであるupsetters architectsさまも交え、実証実験の意義や現在地、目指す未来について話を伺いました。
https://www.tanseisha.co.jp/tanseinote/detail/disaster_prevention_pod
2026.3.27
【創造ノオト No.01】
上垣内 泰輔 「20 年後のリアル空間の『本質』に関わる仕事をしていてほしい。」
丹青社創業80周年を記念した特別シリーズ企画「創造ノオト」。過去から現在までの回顧録ではなく、20年後の100周年に向けた自由な構想を一人ひとりが語ることで、丹青社が生み出していく未来を共有する企画です。その構想は、ノートの片隅に書いた個人的なメモのようなもの。けれど時に、そのメモが社会を変えるアイデアのタネになるかもしれません。20年後の未来に向けて、社員は何を思い、何を企てているのか。第1回は、デザインセンター プリンシパル クリエイティブディレクター 上垣内泰輔の「創造ノオト」を覗いてみます。
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［会社名］株式会社丹青社
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［担当者名］石綿、寺戸
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