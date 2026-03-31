Midea、V9 VRFを発表：業務用HVACの効率性、信頼性、設置の容易さを再定義

ミラノ、2026年3月31日 /PRNewswire/ -- Mideaは新しいV9 VRFシステムを正式に発表しました。建物オーナーの省エネに対する緊急のニーズ、重要な用途に求められる厳しい安定性要件、そして設置効率に対する継続的な期待に応えるV9は、包括的な技術ソリューションを提供します。



Midea R32 V9 VRF



目に見える結果をもたらす優れた効率性

熱交換効率は長い間、VRFシステム設計のボトルネックとなってきました。V9は、同じ設置面積で熱交換効率を最大化する310°G型熱交換器によりこの制限を打破し、室外機（ODU）のエネルギー効率を15%向上させました。この効率をあらゆる気候で一定に保つため、相変化冷媒熱管理システムは30℃の安定した冷却を維持し、酷暑や極寒の環境でも安定した出力を提供することで、中断のない事業継続を保証します。

ミッションクリティカルな環境でも妥協のない信頼性

ショッピングモールや病院など、ダウンタイムが許されない施設にとって、システムの信頼性は単なる機能ではなく必須条件です。V9は何層もの保護機能によってこのニーズに応えます。IP68準拠のShieldBox II電気制御ボックスは、埃、水、腐食から完全に保護されており、酷暑や沿岸の塩害地域、塵の多い産業環境でも中断のない動作を保証します。また、長期的な安定性を確保するため、3ゾーン設計により電源と制御配線を分離し、偶発的な接触干渉や相順エラーを防止しています。

R32冷媒：設計による持続可能性、エンジニアリングによる安全性

R32冷媒は、より低いGWP（地球温暖化係数）で優れた環境性能を実現し、長期的なコストを削減します。業界がA2L冷媒へと移行した際、安全性が最大の懸念事項となりました。V9は、内蔵のリークセンサーと高速応答の遮断装置によりハードウェアのリスクを排除することで、この課題に対処しています。導入を容易にするため、HVACSSP選定ソフトウェアにはEUの安全プロトコルがあらかじめ設定されており、数分でコンプライアンスに適合した設計を行うことが可能です。環境への責任からハードウェアの安全性まで、V9はR32冷媒を現代の建物における実用的な選択肢にしています。

V9は、TÜVによる可燃性冷媒VRFシステムに対する史上初の3段階安全性評価に合格し、国際的に卓越した安全基準を裏付ける認証を取得しています。これは、HVAC業界において環境に優しい冷媒の採用をさらに広めるための強固な基盤となります。

Midea V9 VRFは、測定可能な効率性、重要な用途のための妥協のない信頼性、そしてライフサイクル全体にわたる永続的な安心を提供します。この最新のイノベーションにより、Mideaは業務用HVACの未来をリードし続け、持続可能な世界のために、よりスマートで人間中心のソリューションを提供していきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com