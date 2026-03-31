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バンタンクリエイターアカデミーの生徒が自動販売機デザインを企画！「ダイドードリンコ×バンタン」特別イベントを開催
ダイドードリンコ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳、以下「当社」）は、バンタンクリエイターアカデミー東京校（所在地：東京都品川区、以下「本アカデミー」）の2年次生による修了展の一環として、当社の自動販売機をテーマにした特別イベント（以下「本イベント」）を、2026年3月26日（木）に開催しましたので、お知らせいたします。
当日は、「当社自動販売機が同世代に魅力的に見えるイベントの実施」をテーマに、本アカデミーの2年次生約15人が、自動販売機の利用に関する課題や、同世代の購入を促すデザインおよびサービスのアイデアについてプレゼンテーションを行ったほか、当社に関するクイズ大会を実施しました。また、生徒が考案した自動販売機の両側面を活用し、間違い探しができる、これまでにないようなデザインを施したオリジナルラッピング自動販売機を校内に設置し、会場は大いに盛り上がりました。
当社は、今後も地域の皆様やご利用されるお客様とともに、さまざまな取り組みを通じて、地域の活性化に貢献していきます。
＜生徒が考案したオリジナルラッピング自動販売機＞
（ご参考）
「バンタンクリエイターアカデミー」について
バンタンクリエイターアカデミーは、クリエイティブ分野における実践的な教育を行う専門スクールです。企業連携による課題制作やプロジェクトを通じて、現場で求められる企画力・表現力・実行力の育成に取り組んでいます。
詳細は、ウェブサイトをご覧ください。（https://creatoracademy.jp/）
DyDoグループは、「こころとからだに、おいしいものを。」をブランドメッセージに、高い品質に
いつもサプライズを添えて、「オンリーDyDo」のおいしさと健康をお客様にお届けします。
※ダイドードリンコ株式会社は、ダイドーグループホールディングス株式会社の100％子会社です。
本件に関するお問合わせ先
＊＊＊本報道資料に関するお問い合わせ先＊＊＊
ダイドードリンコ株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒530-0005 大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー18F
TEL：06-6222-2621 E-mail：dydo-press@dydo.co.jp
関連リンク
ダイドードリンコ株式会社
https://www.dydo.co.jp/
ダイドーグループホールディングス株式会社
https://holdings.dydo.co.jp/
当日は、「当社自動販売機が同世代に魅力的に見えるイベントの実施」をテーマに、本アカデミーの2年次生約15人が、自動販売機の利用に関する課題や、同世代の購入を促すデザインおよびサービスのアイデアについてプレゼンテーションを行ったほか、当社に関するクイズ大会を実施しました。また、生徒が考案した自動販売機の両側面を活用し、間違い探しができる、これまでにないようなデザインを施したオリジナルラッピング自動販売機を校内に設置し、会場は大いに盛り上がりました。
＜生徒が考案したオリジナルラッピング自動販売機＞
（ご参考）
「バンタンクリエイターアカデミー」について
バンタンクリエイターアカデミーは、クリエイティブ分野における実践的な教育を行う専門スクールです。企業連携による課題制作やプロジェクトを通じて、現場で求められる企画力・表現力・実行力の育成に取り組んでいます。
詳細は、ウェブサイトをご覧ください。（https://creatoracademy.jp/）
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※ダイドードリンコ株式会社は、ダイドーグループホールディングス株式会社の100％子会社です。
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ダイドードリンコ株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒530-0005 大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー18F
TEL：06-6222-2621 E-mail：dydo-press@dydo.co.jp
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