【第2回 企業・団体等のPMO導入に関する実態調査】 “課題解決"や“品質是正"を起点に広がるPMOの役割、今後の期待は多様なプロジェクトへの適応力

【第2回 企業・団体等のPMO導入に関する実態調査】 “課題解決"や“品質是正"を起点に広がるPMOの役割、今後の期待は多様なプロジェクトへの適応力