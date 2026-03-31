福井県の新しいロゴマークが決定！恐竜モチーフにワクワク感を表現。

福井県は2025年度、新キャッチコピー・ロゴデザインコンテストを行い、2025年9月に決まった新キャッチコピー「いいとこ、掘りだくさん。」を活かしたロゴマークが決定しました 。ロゴマークは442人から768点の作品が寄せられ、恐竜をモチーフに福井県の形やワクワク感を表現したデザインが最優秀賞として採用されました。2026年3月31日、新キャッチコピー・ロゴデザインの発表と贈賞式を行いました。





新ロゴマークは、2025年6月から募集した新キャッチコピー（応募数2万3034作品）の決定を受け、その世界観を視覚的に伝えるプロジェクトとして2025年9月29日～11月25日に公募。県内外のコピーライターら6人が審査しました。

最優秀賞に選ばれたのは、デザイナー小島力さん（大阪府）の作品。恐竜のシルエットと新キャッチコピー「いいとこ、掘りだくさん。」が一体となったデザインで、「掘り」には足跡が隠れ、「り」と「く」の文字が足になっています 。恐竜が吹く息は福井県の形で、「福井・吹く息吹・勢い」が表現されています。審査では、「アイキャッチとしてパッと浮かび、新しい変化を感じさせる」「元気がありそうだという印象を受ける」などと高く評価されました。

福井県庁で行われた贈賞式には、小島さんのほか、新キャッチコピーを考案したコピーライター・プランナー秋山真範さん（東京都）らが出席。石田嵩人知事は「新しいキャッチコピー、ロゴデザインが、県内外の多くの方に愛されるものになっていくことを願っています」とコメントしました。



キャッチコピー最優秀賞の秋山さん（左から2人目）、ロゴマーク最優秀賞の小島さん（右から2人目）

小島さんが最優秀作品に込めた思い

子どもにもわかりやすく、楽しくワクワクするようにしました。

口元の吹き出しは福井・吹く息吹・勢いを表現しています。

選定理由

・福井県の魅力をコラージュした作品が多かった中で、アイキャッチとしてぱっと浮かんでくる。

・「掘りだくさん」を足にし、吐く息が福井県の形になっている作品はこれしかなかった。唯一無二

の作品で、キャッチコピーを上手に活かしたロゴマーク。

・マークを見るだけで元気になる、マークがあることで福井県は元気がありそうだという印象を受

ける。

・今までのロゴと違う雰囲気で、何か福井県が新しいことを始めた、変化したイメージを持つ。

優秀賞

優秀賞2点には、恐竜の爪の中に県内の観光資源をコラージュしたデザインと、恐竜の足跡などで「福」の文字を表現した作品が選ばれました。







新ロゴマークの使用方法

新ロゴマークは、届出をしていただければ、どなたでも無償で利用可能です。利用手続きの詳細や利用の際の注意事項等は、下記ページ（福井県ホームページ）をご確認ください。

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/brandeigyou/brand/logo.html