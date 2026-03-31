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東京都立産業技術高等専門学校は、東京水道株式会社と先端ICT人材育成に関する産学連携協定を締結
東京都立産業技術高等専門学校は、令和８年３月31日（火）に東京水道株式会社と先端ICT人材育成に関する産学連携協定を締結しました。
東京水道株式会社は、東京都水道局と連携して首都東京の水道事業を支えており、管路・浄水施設管理からコンサルティング、カスタマーサービス、ITサービスまで幅広く実績を残しています。近年は、情報システム開発や水道料金ネットワーク運用などICT分野にも強みを持ち、技術とサービスの両面で東京の水インフラを支える中核企業です。
本協定を通じ、情報セキュリティ技術者育成、ICTアーキテクト育成及び情報アーキテクト育成に関する事業並びに幅広い世代に対する情報セキュリティ教育、ICT教育等を企業と連携して実施することで、東京都における先端ICT人材の輩出により一層貢献していきます。
＜本協定に基づく協力事項＞
〇情報セキュリティ技術者育成に関すること。
〇ICTアーキテクト育成に関すること。
〇情報アーキテクト育成に関すること。
〇本校の学生の教育及び研究に関すること。
〇両者が実施する研修・勉強会に関すること。
〇東京水道株式会社が実施するインターンシップに関すること。
●東京都立産業技術高等専門学校 https://www.metro-cit.ac.jp/
●東京都立産業技術高等専門学校
情報セキュリティ技術者プログラム https://www.tmcseec.net/
●東京水道株式会社 https://www.tokyowater.co.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
【問合せ先】
東京都立産業技術高等専門学校 高専品川キャンパス
電話 ０３−３４７１−６３３１
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
東京水道株式会社は、東京都水道局と連携して首都東京の水道事業を支えており、管路・浄水施設管理からコンサルティング、カスタマーサービス、ITサービスまで幅広く実績を残しています。近年は、情報システム開発や水道料金ネットワーク運用などICT分野にも強みを持ち、技術とサービスの両面で東京の水インフラを支える中核企業です。
＜本協定に基づく協力事項＞
〇情報セキュリティ技術者育成に関すること。
〇ICTアーキテクト育成に関すること。
〇情報アーキテクト育成に関すること。
〇本校の学生の教育及び研究に関すること。
〇両者が実施する研修・勉強会に関すること。
〇東京水道株式会社が実施するインターンシップに関すること。
●東京都立産業技術高等専門学校 https://www.metro-cit.ac.jp/
●東京都立産業技術高等専門学校
情報セキュリティ技術者プログラム https://www.tmcseec.net/
●東京水道株式会社 https://www.tokyowater.co.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
【問合せ先】
東京都立産業技術高等専門学校 高専品川キャンパス
電話 ０３−３４７１−６３３１
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/