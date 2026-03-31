東京工芸大学が韓国・成均館大学校とAI活用型・課題解決型起業チームプロジェクト授業を実施 ― 企業に商品企画を提案、実践的な学びを展開

東京工芸大学が韓国・成均館大学校とAI活用型・課題解決型起業チームプロジェクト授業を実施 ― 企業に商品企画を提案、実践的な学びを展開