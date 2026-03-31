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福岡女学院創立140周年記念 第41回クリスマスコンサート「メサイア」12月19日(金)開催 --福岡女学院大学
福岡女学院創立140周年を記念して贈る第41回クリスマスコンサート「メサイア」。ヘンデルの名作を福岡女学院メサイアオーケストラと合唱団が余すところなく演奏し、青木洋也氏の指揮のもと、大塚絢子氏、時任日向子氏、中嶋克彦氏、篠部信宏氏らソリスト陣が豊かな歌唱を繰り広げる。指揮の青木氏はカウンターテナー・ソロも務め、男性合唱団を含め、福岡女学院合唱団が壮大なコラールを彩る。荘厳かつ華麗な演奏でクリスマスを祝う。
出演者：
指揮／青木 洋也
ソリスト／大塚 絢子（ソプラノ）、時任 日向子（ソプラノ）、青木 洋也（指揮・カウンター テナー ソロ）、中嶋 克彦（テノール）、篠部 信宏（バス・バリトン）
管弦楽／福岡女学院メサイアオーケストラ
コンサートマスター／大光 嘉理人
合唱／福岡女学院合唱団 西南シャントゥール 他
◆福岡女学院メサイア2025 特設サイト
https://www.fukujo.ac.jp/messiah2025/
■福岡女学院メサイア 開催概要
【日 程】 2025年12月19日（金）開場/17:30 開演/18:00 終演/20:30(予定)
【会 場】 アクロス福岡シンフォニーホール 福岡市中央区天神1₋1₋1
【入場料】 全席自由 3,000円 ※未就学児入場可
【チケット取扱い】チケットぴあ、ローソンチケット、アクロス福岡チケットセンター、福岡女学院 本部経理課・中高事務室・看護大学事務室 ※残りわずか
【主な企画】
・プログラム 「メサイア」より第1部全曲、第2部、第3部より抜粋
・ハンドベルロビーコンサート
※開場後、会場ロビーにて生徒たちによる演奏を行う。
■福岡女学院大学について
福岡女学院大学は、1885年（明治18年）の学院創立以来一貫したキリスト教教育・女子教育を行っており、現在では3学部7学科を擁している。
近年では、「入学後、生徒を伸ばしてくれる大学 女子大学編 九州第1位※」で評価されるなど、伝統的に行われている英語教育・少人数教育・キャリア教育に特に力をいれている。
※大学通信 「大学探しランキングブック2025」より
▼本件に関する問い合わせ先
住所：福岡市南区曰佐3丁目42-1
TEL：092-575-6540
メール：messiah@fukujo.ac.jp
【リリース発信元】 大学プ レスセンター https://www.u-presscenter.jp/
指揮／青木 洋也
ソリスト／大塚 絢子（ソプラノ）、時任 日向子（ソプラノ）、青木 洋也（指揮・カウンター テナー ソロ）、中嶋 克彦（テノール）、篠部 信宏（バス・バリトン）
管弦楽／福岡女学院メサイアオーケストラ
コンサートマスター／大光 嘉理人
合唱／福岡女学院合唱団 西南シャントゥール 他
◆福岡女学院メサイア2025 特設サイト
https://www.fukujo.ac.jp/messiah2025/
■福岡女学院メサイア 開催概要
【日 程】 2025年12月19日（金）開場/17:30 開演/18:00 終演/20:30(予定)
【会 場】 アクロス福岡シンフォニーホール 福岡市中央区天神1₋1₋1
【入場料】 全席自由 3,000円 ※未就学児入場可
【チケット取扱い】チケットぴあ、ローソンチケット、アクロス福岡チケットセンター、福岡女学院 本部経理課・中高事務室・看護大学事務室 ※残りわずか
【主な企画】
・プログラム 「メサイア」より第1部全曲、第2部、第3部より抜粋
・ハンドベルロビーコンサート
※開場後、会場ロビーにて生徒たちによる演奏を行う。
■福岡女学院大学について
福岡女学院大学は、1885年（明治18年）の学院創立以来一貫したキリスト教教育・女子教育を行っており、現在では3学部7学科を擁している。
近年では、「入学後、生徒を伸ばしてくれる大学 女子大学編 九州第1位※」で評価されるなど、伝統的に行われている英語教育・少人数教育・キャリア教育に特に力をいれている。
※大学通信 「大学探しランキングブック2025」より
▼本件に関する問い合わせ先
住所：福岡市南区曰佐3丁目42-1
TEL：092-575-6540
メール：messiah@fukujo.ac.jp
【リリース発信元】 大学プ レスセンター https://www.u-presscenter.jp/